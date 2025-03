La fidelidad a tu estilo, a tu forma de entender el carnaval, a llevarle a los aficionados lo que esperan de ti, a escribir aquello en lo que crees, a llevar tus repertorios acordes a tus convicciones y no escribir lo que piensas que el jurado quiere escuchar, a seguir siendo fiel a tus raíces a pesar de voces que te puedan sugerir lo contrario, a no vender tus coplas a los susurros por encargo de la conveniencia, a no tirar coplas metiéndote con los compañeros, a decir cosas que importan y no ser solo una pluma concursera... en fin, nadie tiene el secreto ni la llave del concurso ni la fórmula perfecta, pero seguro que si eres fiel a lo que te marca el corazón, nada puede hacer que pienses en el fracaso. Solo la satisfacción de haber llevado al aficionado algo que tenga los ingredientes en los que crees, puede dejarte satisfecho, calmado y colmado después de todo un año de trabajo.

Este es el alegato que hago a los autores de carnaval para que nuestra fiesta siga conservando esa fuerza y esa verdad que tenemos la suerte de preservar todos y cada uno de los que la hacemos posible.

Como aficionado, seguiré buscando en cada uno de los autores aquello que les da su propio sello, aquello que cada año exploran sin miedo a críticas ni a sentencias de los derrotistas de turno. El carnaval de Cádiz mantiene su cantidad, su calidad y su variedad. Sigamos explorando cada uno por nuestro camino, que no es mejor ni peor que otros, aquello en lo que creemos y aquello que los aficionados nos demandan.

El sello es lo mas difícil de conseguir en carnaval, algunos lo pierden por un premio, otros lo cultivan y lo alimentan sin pensar en ganar o perder. Buscar el término medio es difícil, y en ocasiones, puede suponer vender tu sello al mejor postor. El día que me retire de esto, al menos espero no haber vendido mis formas, mis maneras, mi carnaval... eso sí que sería motivo de vergüenza, espero saber dar un paso al lado si llegara a verme en esa situación, no todos saben hacerlo.