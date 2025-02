Que si .. que la chirigota es la gracia, que la chirigota es la reina,... y este mantra llevamos unos añitos repitiéndolo una y otra vez... pero no nos lo acabamos de creer del todo, la falta de autores de toda la vida, posiblemente algunos por hastío, otros por problemas personales, en definitiva, por lo que fuera no acabábamos de engancharnos de nuevo al tren de la chirigota.

Pues bien, ya podemos decir, a falta aún de la actuación de alguna de las punteras, que este año sí, este año tenemos concurso de chirigota de altura.

El regreso de grandes como Kike Remolino, Canijo o Yuyu, la vuelta a las tablas de Manolín con propuesta renovada dentro de su genuino estilo, la grata sorpresa venida desde Écija, los Selu, Villegas, Molina, los pibes, etc... conforman un cartel de concurso como hace tiempo que no se veía sobre las tablas. Cierto es que el concurso se hace largo, y la verdad que en estas preliminares se ha notado sobremanera, pero gracias al dios momo, se presentan unos cuartos de final en la modalidad de chirigota con sabor ya a semifinales. Si hubieran estado el Vera o mi gran amigo el Bocu, habría sido ya un auténtico All Stars, ojala vuelva pronto al concurso. Creo que estamos de enhorabuena, ahora lo que hace falta es que no se vuelvan a aburrir, que aguanten y que sigan haciendo de la chirigota la auténtica bandera de la desvergüenza y la transgresión... Como dijo el Capitán Veneno, ojalá que no tengamos que volver a encontrarla en el baúl de los recuerdos, en una vieja fotografía, ojala que vuelvan aquellos tiempos del bombo perfecto y el redoble corto que anunciaba el sordo platillo inmenso que vuelvan a brillar las gargantas sin voces, esos diamantes baratos que eran el arte por doce, que carnaval más puro no lo hay, que cantarle a Cai con la chirigota. No faltéis nunca.

