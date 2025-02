El cuarteto del Gago le dedica un cuplé a Carvajal y se acuerda de Vinicius: «Está defendiendo al único negro que es pa' matarlo»

El cuarteto 'Ku Klux Klan Klan' era una de las agrupaciones más esperadas de la Gran Final COAC 2025. Y la sociedad secreta que persigue el humor negro ha vuelto a encandilar al público del Gran Teatro Falla, tal y como hizo en los pases anteriores antes de alcanzar la Gran Final. Tanto es así, que el respetable les ha reclamado un cuplé más. «Ha sido el primer día que me han pedido otro cuplé, ni a mí ni a otra agrupación. Y eso es bonito. Menos mal que teníamos material», reconoce Ángel Gago tras la actuación. Y un cuplé que salió de Cádiz con destino al Vaticano.

En un principio, ya que son «buenos chiquillos», no le iban a cantar el cuplé al Papa por su estado actual de salud; pero si la gente se lo pide, «no se puede resistir». Y el público gritaba «¡otro cuplé!» después de el que le dedicaron a Carvajal y Vinicius, jugadores del Real Madrid, les hiciera partirse de risa.

Una letra por la que mañana a primera hora van a comprar los periódicos deportivos a la espera de ocupar las portadas. «Me van a dar por todos lados, lo tengo medianamente claro», sostiene el cuartetero, quien afirma que los cuplés han sido «simpáticos«, han dado »carga« y han estado »bien«.

«No creo que Carvajal sea racista como se piensa si el siempre defiende a Vinicius frente a la prensa; aunque no sé que es mejor porque si te pones a pensarlo, está defendiendo al único negro que es pa' matarlo«, recitaron. Un ejemplo más del humor negro que abandera la agrupación, que no es otra cosa más que Carnaval.

«El año pasado tuvimos que enseñar un cartel que ponía que es Carnaval no es literal. Este año yo creo que hemos demostrado que hacemos un personaje. Y eso es lo bonito del Carnaval, el meterse en la piel de otra persona. El que no lo entienda que no lo vea«, sentencia Ángel Gago, quien reconoce que no han firmado contratos lejos de Cádiz en la semana de Cádiz porque »como se pasa en la calle no se pasa en ningún lado«.

«Estos días se pasa muy bien pero sin la semana no sería completo. Estamos ya hartos de ensayar, de presiones... Y en la calle se disfruta muchísimo y nosotros vamos a cantar todos los días», concluye el cuartetero.