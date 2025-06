El nombre del cuarteto de Miguel Moreno y Gago para un Carnaval de Cádiz 2026 muy especial para ellos: de 'Ku Klux Klan Klan' a...

«Como dice el tango , que veinte años no es nada... pues es este año hacemos 20 años y me es grato comunicaros que habemus cuarteto para el 2026. Misma autoría, mismadirección y mismos componentes, saldremos con el nombre: ¡QUE NO VENGAN!«.

El cuarteto de Miguel Moreno y Gago ya tiene nuevo tipo para presentarse en un COAC 2026 que será muy especial para ellos al cumplir dos décadas sobre las tablas.

La agrupación, tal y como explican en redes sociales, volverá a contar con los mismos componentes de cara a intentar revalidar el primer premio conseguido en el pasado COAC 2025 con 'Ku Klux Klan Klan'.

Otros anuncios

En estos últimos días también se ha hecho púbico que la comparsa de los Pastrana se llamará en el COAC 2026 'El hombre de hojalata' y el coro de Faly Pastrana se presentará en el Falla con la siguiente apuesta: 'Los mentirosos'

