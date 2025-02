¿Cuántas agrupaciones pasan a cuartos del COAC 2025? Este es el número máximo por modalidad

Llegó la hora de la verdad en el COAC 2025. Después de 21 días de preliminares, esta noche se celebra la última sesión de esta primera ronda del concurso. Cuando finalice, como es tradición, el jurado se subirá a las tablas del Falla y anunciará los nombres de las agrupaciones que pasan a la fase de cuartos.

Lo más lógico y normal es que todas las agrupaciones más destacadas avancen a la siguiente fase sin problemas. Otros grupos, sin embargo, dirán hoy adiós al concurso. Es el caso de las agrupaciones que no han ofrecido el nivel suficiente para seguir en el COAC. Al ser la primera criba, no se esperan grandes 'cajonazos', aunque todo puede pasar.

Cuántas agrupaciones pasan a cuartos

Según estipulan las reglas oficiales del concurso, el número de agrupaciones que pueden pasar a la ronda de cuartos está limitado en función de cada modalidad. En el caso de las comparsas y las chirigotas, pueden acceder a la siguiente fase un máximo de 20 agrupaciones en cada una de estas modalidades. En coros y cuartetos, el máximo es de 10 y 6 agrupaciones respectivamente.

Número máximo de agrupaciones que pueden pasar a cuartos Chirigotas: 20 agrupaciones

Comparsas: 20 agrupaciones

Coros: 10 agrupaciones

Cuartetos: 6 agrupaciones

La fase de cuartos, por tanto, puede contar con un máximo de 56 agrupaciones, aunque no es obligatorio alcanzar esta cifra, ya que el jurado puede determinar que las agrupaciones de alguna modalidad concreta no han ofrecido el nivel necesario para avanzar a la siguiente ronda y completar el cupo. Esto suele pasar, por ejemplo, en la modalidad de cuartetos, que no suelen ser tan numerosos. Este año, de hecho, es muy posible que alguno de los cinco cuartetos que participan se quede fuera por ofrecer un bajo nivel a pesar de que todos podrían pasar de ronda.

Cuándo se celebran los cuartos

La fase de cuartos comenzará oficialmente el viernes 14 de febrero y contará con un total de siete sesiones. El número de agrupaciones que participarán en cada una de estas sesiones se determinará en función de la decisión del jurado, aunque está previsto que la mayoría de los pases cuenten con ocho actuaciones.

El jueves 20 de febrero se celebrará la última sesión de cuartos y el jurado determinará el nombre de las agrupaciones que pasan a semifinales. Tras ello, habrá dos días de descanso antes del comienzo de esta penúltima ronda, cuyo inicio está previsto para el domingo 23 de febrero.

Fechas de cuartos y semifinales Cuartos: del 14 al 20 de febrero (Siete sesiones)

Semifinales: del 23 al 26 de febrero (Cuatro sesiones)

Recuerda que puedes seguir todas las sesiones, noticias, novedades y última hora del COAC 2025 en LA VOZ de Cádiz.