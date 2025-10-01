La comparsa de Martínez Ares llora la muerte de Rafael Vila: «Ya eres eterno»

«Otra gran persona y amigo que se nos va. Rafael Vila, padre de Fali Vila». La comparsa de Martínez Ares ha mostrado su dolor a través de las redes sociales por la muerte de un querido miembro de su amplia familia.

«Postulante en otra época de esta comparsa (La milagrosa, La niña de mis ojos o Calle de la Mar) y de otras que quedarán en la historia del carnaval como Los buscavidas. Gracias por tanto bueno que nos diste. Ya eres eterno«, destaca la agrupación con gran pesar.

Fali Vila ha dejado un guiño a su padre también en redes sociales: "Descansa en paz papá. Todo lo que sé, él me lo enseñó, todo, todo. Tq...".

