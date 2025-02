'Comparsa DesOBDC!': el grupo de Germán Rendón, fiel a su estilo aunque se quede sin finales ni premios

Comparsa DesOBDC! Autor Germán Rendón

Presentación melódica, romántica, de la comparsa de Germán Rendón. Engancha a su público desde el principio. ¿Bichos raros?. Ellos. El público no. «Son tiempos difíciles, no hay revolucionarios». «Me escapé de la jaula para asomarme a tus ojos».

El pasodoble va por menores y al 3x4, lo que no es común, aunque aparece el 4x4 justo en el trio. El primero al tipo. Y deja claro Germán que no piensa cambiar sus formas y estilo aunque eso traiga de la mano no alcanzar finales y premios.

El segundo, palo al Cádiz CF. Viva la Pepa, la del Cádiz. «Mi equipo era lo contrario a este cortijo», gritan con rabia. Bien cantado, en los dos sentidos.

Los cuplés a Martínez Ares y de nuevo al fútbol. En el primero hablan de los problemas de salud, «la migraña», que han impedido al autor sacar agrupación este año. Y ahora entienden cómo ellos no han ganado nada. El del fútbol, mezclado arte y jugadores. Enésima rendición ante Mágico González: «sería Picasso». ¿Y Chris Ramos? Chris Ramos sería un brochazo de Antonio Martín. No sale bien parado el Cádiz CF en el repertorio, pese a estar levantando cabeza desde la llegada de Garitano.

El repertorio en música, por segunda vez en la obra del autor desde que hace brotar comparsas de la nada, es todo original. Guitarras y bajo. Y el popurrí es una delicia que encaja al tipo. Salen los astilleros, los jóvenes y se acerca la tormenta perfecta. Cómo ser impermeable.

La despedida es otra declaración de intenciones en el grupo: «Sólo hay una cosa que OBEDECEr entre nosotros: si uno vuelve a caer, el otro le levanta».

