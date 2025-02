El COAC Juvenil 2025 ya tiene a sus ganadores

El COAC Juvenil 2025 ya conoce a sus ganadores. Este viernes se celebró la final en el Gran Teatro Falla, una sesión que duró unas ocho horas. Minutos antes de la una de la madrugada, el jurado daba a conocer los premios en las distintas categorías. Así, en la modalidad de comparsa de impuso 'Generación Z', la chirigota 'Las gitaneras', el coro 'El coro de la IA', y el cuarteto 'Una de cal y otra de arena'.

La semifinal del concurso se celebró hace más de cuarenta días, situación que ha generado un contratiempo para las diferentes agrupaciones de la cantera, por la distancia en el tiempo entre fase y fase. El jurado, en esta ocasión estuvo conformado por los vocales Amanda Real Guerrero, José Antonio Fernández Domínguez, María Rosario Suárez Varo, María del Pilar Tejada Polanco, Javier Brihuega Rosendo y Pablo Moreno Brihuega, y Susana Rodríguez Vergara como vocal suplente.

Premios del COAC Juevnil 2025

Chirigotas:

1 'Las Gitaneras';

2 'La alergia de Cádiz';

3 'Los del Gospel dao'

4 'El terror de la caleta, de Cadi Cadi'

Primer accésit: 'Qué liaso de chirigota!'

Comparsas

1 'Generación Z'

2 'La selva'

3 'Adelante mis valientes'

4 'La otra orilla'

Primer accésit: 'Mi comparsón'

Coro

1 'El coro de la IA'

Cuartetos

1 'Una de cal y otra de arena'

2 'Este cuarteto no da abasto'

3 '0% de éxito, 100% de locura, clínica del doctor De-mente'

4 'No me grites que no te veo (El secuestrador de comparsistas)'