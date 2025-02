COAC 2025: Eutanasia, por favor

La vida es una noria. Gira y gira, la rueda del Carnaval. Esto es cíclico. Y las preguntas y los debates son recurrentes. Después de una sesión como la de este viernes, como la del miércoles, martes, lunes... tras una semana horrorosa, regresa ese planteamiento. El elefante en la habitación. ¿De verdad es positivo para el Carnaval esta fase de preliminares? ¿En qué, más allá de ganar dinero en taquilla y que el Falla se convierta en la casa de las ilusiones de amantes de la fiesta?

Se puede aludir a conceptos románticos, como la libertad única y singular que ofrece este Concurso. El pueblo ha tomado el otrora templo de la aristocracia y lo ha hecho suyo, rascando incluso el polvo 'colorao' de los ladrillos. Se acepta esa llamada 'magia de las preliminares' donde la sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. En la banalidad se pierden los que defienden esta fase por el escarnio que permiten las malas agrupaciones.

Pero, objetivamente, esto perjudica al Carnaval en sí, y a las agrupaciones, verdaderas protagonistas del Concurso. Las descalificaciones de la chirigota negacionista y la de Puerto Real echan más leña al fuego. ¿No merece esto un debate profundo y que se tomen medidas en beneficio de un COAC que como apunta Vera Luque se encuentra en fase de obsolescencia? Al menos, hay que darle una vuelta para que la misma rueda no siga girando de igual manera.

Si no, es probable que el Concurso haga suya la frase más escuchada en esta última semana: «Eutanasia, por favor».

Coro 'El gallinero' (muy buena)

Coro muy redondito, muy gaditano, de magnífica puesta en escena y con un estilo que se aleja del que le catapultó a los premios. El grupo de Los estudiantes ha podido sufrir la mayor transformación que se recuerda en un Concurso, pasando de 'Pachamama' a 'El Gallinero' en cuestión de dos años y medio. Una distancia sideral en cuanto a la concepción de la propuesta.

Pili Tejada funde de manera excelente las voces femeninas y masculinas, y lo hace además de un modo diferente al del resto de competidores, con una disposición distinto. Buena música de tango y correctamente desarrollado, el inicio y el final impulsa al aplauso. Habrá que seguir muy atentamente su discurrir en el Concurso.

Comparsa 'Carmen' (mala)

Representa a la Carmen de Merimée que lo mismo mezcla la ópera de Bizet que la chirigota de los Carapapas en su presentación 'kitsch'. Se traen el mítico personaje a Cádiz.

Problemas importantes en la interpretación que incluso impiden desentrañar la verdadera melodía. En la primera letra recuerdan su paso el año anterior con ¡El hum!, objeto de mofa y befa por la chirigota de Vitote. 'No me enfado, kiyo, pero me da coraje', es un buen resumen de esta letra. Y la segunda a la Constitución Española, y es que a la Pepa se le rompe el alma viendo a su hija de marioneta.

En el cuplé vuelven a recordar la chanza del Carnaval con el 'no ha pasado el hum'. Hay pelusilla. Lástima que este año no tendrán un himno similar pese a firmar un resultado clasificatorio idéntico. Al menos se han leído la novela, o han visto la película de Paz Vega, por tanto es un espaldarazo a la cultura que debe quedar reflejado por aquí.

El popurrí no tiene desperdicio.

'Carmen' j. m. reyna

Chirigota 'Los golpes de pecho' (buena)

Guiris británicos que practican el 'balconing'. La chirigota del Sofri vuelve a apostar por un tipo fresco, original y desenfadado. Pasodobles a la gentrificación ('tanto le has cantado, que el de fuera la ha comprado y tú la has vendido') y a las limpiadoras, donde existe la brecha de género y clasista.

Mejora ostensiblemente en los cuplés, pues por estilo se desenvuelve con mayor acierto en las partes cómicas. Risas en el popurrí.

'Los golpes de pecho' j. m. reyna

Cuarteto 'Inclusión o victoria' (mala)

El cuarteto de Afanas El Puerto regresa al Concurso tras su exitosa actuación en 2020, cuando se ganaron el cariño del público. De Manolo el Polvorón a El Coñeta, grandes y queridos personajes sobre las tablas. Se basan en la archiconocida película de Silvester Stallone, Michael Caine y hasta el mítico Pelé, con ese partido de fútbol entre los soldados nazis y los prisioneros en la II Guerra Mundial.

Su intención no es competir sino visibilizar. Supone un aldabonazo a favor de la inclusión de personas con diversidad funcional, capaces de hacer Carnaval. Si esta fiesta es la voz del pueblo, todas esas voces deben estar representadas, aunque en un Concurso puede generar un lógico debate.

Cuarteto 'Inclusión o victoria'. j. m. reyna

Chirigota 'Los que reparten a domicilio' (regular)

Los de Mairena son fortachones de la empresa de Desokupa, marroneros que se encargan de los desahucios por las buenas (guantás).

Pasodoble clasicote de piropo a Cádiz, peaje obligado si vienes de un pueblo de Sevilla. Es broma. Y el segundo al desahucio de un padre desgraciado. Golpes en los cuplés, sobre todo el segundo, y en el estribillo. En la relaciones sexuales, como en el Falla, no pasa de las preliminares. Y si los idiomas abren puertas, ellos también y no tienen la EGB.

Les perjudica notablemente el nivel irrisorio de la sesión que ya ha noqueado al personal mucho más que dos cachetadas de estos chicos. Exprimen al personaje y sus cosas de nazis en un popurrí que funciona a nivel popular.

Los que reparten a domicilio. J. M. reyna

Comparsa 'Los que tocan el cielo' (buena)

La comparsa de la antología de Los coloretes firma un buen estreno, cuidando los detalles y mimando el repertorio a nivel musical, vocal y literario. Estos azafatos cantan con gusto y venden su repertorio sin estridencias. Los pasodobles están bien escritos y cuentan con una intención más allá de la simple exposición de datos o la crítica facilona y carente de argumentos. Puede perjudicarle esta manera de interpretar en una hora compleja y para culminar una sesión anodina.

Y así termina la función.