COAC 2023: Este es el orden de actuación de las preliminares en el Concurso del Falla en Cádiz

El COAC 2023 ha regresado a sus fechas tradicionales. Aquí puedes conocer el orden de actuación de las preliminares en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz 2023 en el Falla.

El certamen de coplas del Gran Teatro Falla comenzó el jueves 19 de enero a las 18.00 horas, con los infantiles, y el sábado 21 para los adultos, en una fase clasificatoria que se extiende hasta el 4 de febrero, concluyendo con la Gran Final de adultos el día 17.

El sorteo del orden de actuación del COAC 2023, celebrado en el teatro de títeres de la Tía Norica y presentado por Quique Miranda y Mirian Peralta, ha dejado el siguiente orden de actuación de la fase clasificatoria, las conocidas preliminares. Todas tienen siete agrupaciones por día, a excepción de las ocho por jornada del sábado 21, viernes, 27, sábado 28 y viernes 3 de febrero, aprovechando el fin de semana.

Carnaval de Cádiz: Orden de actuación del COAC 2023

Las preliminares arrancarán a las 20.30 horas y no habrá descanso en las sesiones. El coro La Voz de Luis Rivero abrió el Concurso.

SÁBADO 21 DE ENERO

Coro La Voz (de Luis Rivero)

Comparsa Los borracheras (José Fernández Díaz, Toté)

Chirigota Yo iba pa mi casa y aparecí en la galaxia (los abducidos), de Isaac Sabajanes y F. J. Gallego

Comparsa Déjate volar (Ramón Ruiz y Damián Gómez)

Cuarteto El COAC 'no pasamos ni una más' (antes, Esto está empetao)

Comparsa Las ratas (comparsa de Vílches, en Jaén)

Chirigota Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares). De Víctor Jurado y M. A. Ríos

Comparsa El tranvía (comparsa de Conil de Luismi Rossi y José Manuel Cardoso)

DOMINGO 22 DE ENERO

Coro Las del Puerto (antigua 'La fábrica de conservas' de Barbate)

Chirigota Los incautados (la chirigota del Sofri de Conil)

Comparsa La pluma canalla (de La Algaba, en Sevilla)

Chirigota Las comadronas de Villacapona de la Frontera (antigua 'La viña contraataca')

Comparsa El Don Juan de Tus detalles (comparsa de El Puerto)

Chirigota Los del veredicto (del Sheriff, Roberto Gómez y Juan Pérez, 'Los caraduras de Cai' en 2022)

Comparsa Cádiz, despierta (de Ramón Ruiz y Pacoli, de Chiclana)

LUNES 23 DE ENERO

Coro Los Martínez (de Julio Pardo y Antonio Rivas)

Chirigota La chirigota del Barranco (la chirigota sevillana, antigua Daddy Cádi), Pablo de la Prida y Sergio Caro)

Comparsa Los emigrantes ('La mafia de la viña', en 2022, de los hermanos Pastrana).

Chirigota Yo pa un día no vengo (de San Fernando, autoría de Servando Sabajanes)

Comparsa La vieja verde (de Huelva)

Chirigota Kaditi Kid (de Alcalá de Guadaira, la chirigota del cojo)

Comparsa Los del cuarto oscuro (de Barbate)

MARTES 24 DE ENERO

Coro Vive (coro de Chiclana)

Comparsa La ciudad invisible (de Antonio Martínez Ares, 'Los sumisos)

Chirigota To me pasa a mí, Los desgraciaítos (chirigota de Puerto Real, de Fermín Coto y Antoñito, 'Los impacientes')

Comparsa Mil noches en vela (de Chipiona)

Chirigota Los mialma (chirigota del Bizcocho, 'Gente con chispa' en 2022)

Comparsa La tía de la tiza (del Canijo de Carmona, José Mari Barranco)

Chirigota No he salido antes porque mi madre no me deja (chirigota del Sema de Puerto Real)

MIÉRCOLES 25 DE ENERO

Coro Un mundo real (de Mérida)

Chirigota La chirigota del lazio ('Aquí huele a verdín' en 2022)

Comparsa Los garrapatas (de Huelva)

Chirigota Todo sobre su Marvel (chirigota de Sevilla, de Juan Carlos Nevado, con música de Sergio cuartokilo)

Comparsa El embrujo de Cádiz (comparsa de la cantera, de Piru y Tomate, 'Después de Cádiz, ni hablar)

Chirigota La boquitá cerrá (de Juan Manuel Bocuñano, de San Fernando)

Comparsa Las que no pierden el tiempo (de Puerto Real)

JUEVES 26 DE ENERO

Coro Aquí no se rinde nadie (de Nandi Migueles, autor del antiguo coro de Los niños)

Comparsa Caminito del Falla (de Tino Tovar, antigua 'La brigada')

Chirigota Sembrando Copla (la comparsa del pueblo), de Luis Rossi y Diego Letrán

Comparsa El costurero de la reina (de San Fernando)

Chirigota Hotel y Resort Cádiz, aquí tiene usted su casa (chirigota de Javi el Ojo, y Marcos Romero, la chirigota del Barrio)

Comparsa Sin ojana (de Sevilla, autor es J. A. Alvarado)

Comparsa Las profetas (de Sevilla, de María Núñez)

VIERNES 27 DE ENERO

Coro El día de mañana ('Los estudiantes', antiguo Pachamama)

Comparsa Los tiritas (de Mairena del Alcor)

Comparsa La conquista del pan (de Ceuta)

Chirigota Sin perdón (de Málaga)

Comparsa Cádiz de mi alma (de Manuel Cornejo)

Chirigota Dios mío, que tarde (de Antonio Rivas, Carmona y Pepe Guitarra, antigua 'La legionaria')

Comparsa El veneno del rincón (antiguo 'La creadora', de José Juan Pastrana y Roberto Gómez

Chirigota Juanito Manos Verdes (de Algeciras, con música de Luis María Rodríguez Rondán)

SÁBADO 28 DE ENERO

Coro Al-Andalus ('Tierra y libertad', de Miguel Ángel García Argüez, en 2022)

Comparsa Los manipulaos (de Fuentes de Andalucía)

Chirigota El niño de Isabelita (de Rota)

Comparsa La jaula de las locas, de Almería)

Cuarteto EI La mano que mece la cuna (de Córdoba)

Comparsa Las musas (antigua 'We can do Carnaval, de Marta Ortiz)

Chirigota Amoscuchá, chirigota callejera (chirigota del Molina, de Chiclana)

Comparsa Una excusa divina (de Juan Fernández)

DOMINGO 29 DE ENERO

Coro Casa Remedios, esquina con Cádiz (de Jesús Monje, 'La producción' en 2022)

Comparsa Los revoleaos (de Iván Romero Castellón)

Chirigota Una insolación del carajo

Comparsa Los indispensables (de Granada)

Cuarteto Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo (de Gago, Moreno y Cossi)

Comparsa Los del tacatá (de Alcalá de Guadaira)

Chirigota Los cuñaos (de Camas)

LUNES 30 DE ENERO

Coro La veritá (de Juan Antonio Aragón y Montiel)

Comparsa Soldados (de Carmona, de Darío Falcón y Juan Ramón Cortázar)

Chirigota Los Cadi-Lac (de Écija, de los hermanos Castro)

Comparsa Tierra (de Rota, de José Manuel Pavón)

Chirigota Los padres de ella (de Choza, 'Los coac toys' en 2022)

Comparsa El andalú (de Alcalá de Guadaira)

Chirigota Con la verdad por delante, los sinceros (chirigota de Los Molina, de Chiclana)

MARTES 31 DE ENERO

Coro La burbuja (de San Fernando, de Victoriano Camno y Betanzos9

Chirigota Los viñanos (de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Carlos Pérez)

Comparsa Las guasonas (las niñas de Rota)

Chirigota La patrulla canina (de Murcia, con música de David Carapapa)

Comparsa Los peliculeros (comparsa de Jona, antiguo 'Los originales')

Chirigota Fariña de mis ojos (chirigota de Santoña)

Comparsa La isleta del tesoro (de Nono Galán)

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

Coro La fiera (de Sergio Molina)

Comparsa La Oh Diosa del Carnaval (de Borja Romero Castellón)

Chirigota Ayyy que te como (chirigota de los viejos, con José Manuel Valdés y Cesáreo López)

Comparsa Los esclavos (antiguos Los renacidos, de Chapa y Raúl Cabrera)

Chirigota Ahora no me acuerdo del nombre (del Tini, de Algeciras)

Comparsa Los cuatro gatos (de Barcelona)

Comparsa El cantón independiente, que vivan las mujeres de Cádiz (La predicadora en 2022)

JUEVES 2 DE FEBRERO

Comparsa Ahora o nunca (de Joseja Puerto)

Chirigota Este año venimos con esperanza (chirigota de Pepe Fierro, 'Los del triángulo de las verduras' en 2022)

Comparsa Los torneros (comparsa de Uruguay)

Chirigota El que la sigue, la consigue

Comparsa Los colaores, una comparsa de toda la vida (de Nene Cheza y José Luis Zampaña)

Chirigota Aquí falto yo (de Juanlu Cascana, con música de Bustelo)

Comparsa Los sureños ( de San José de la Rinconada)

VIERNES 3 DE FEBRERO

Coro Los negros (de Fernández y Pedrosa, 'Los babeta' en 2022)

Comparsa La suerte está echada (de Morón de la Frontera)

Chirigota Frente talibán de la república irreverente de Kadikadistán (chirigota del Vera Luque)

Comparsa Los vendavales (de Ayamonte)

Chirigota Los que se van contigo a la cama (de David Amaya 'Aguito' y el Taka)

Comparsa Los trampucheros (de Germán G. Rendón)

Chirigota Yo soy aquel (de Los Palacios, antiguo 'Yo soy tu padre')

Comparsa Los catetos, una comparsa de afuera (de José Manuel Cardoso)

SÁBADO 4 DE FEBRERO

Coro La Reina del Sur (Procopio y Longobardo)

Chirigota Sígueme (de Córdoba)

Comparsa Los telarañas

Cuarteto Los vigilante de la laja

Comparsa Los carnavaleros (de Ronda)

Chirigota Los jefes de Cádiz (Miguel Ángel Llull, David Pérez y el piru)

Comparsa Elemental Querido Cádiz, de El Puerto (Miguel Zampaña)

Este domingo tuvo lugar el sorteo a partir de las 12.00 horas en el teatro del títere La Tía Norica, retransmitido por Inda Cádiz TV.. Las preliminares del próximo certamen del Falla constarán de un total de 15 sesiones, hasta el 4 de febrero. Cada jornada actuarán siete agrupaciones, salvo cuatro (ubicadas en fin de semana) en la que serán ocho los grupos participantes. Por otro lado, el sábado 28 y el domingo 29 de enero se celebrarán las semifinales en categoría juvenil, con cuatro grupos por sesión, a partir de las 16.00 horas.

El 5 de febrero queda reservado para la gran final en categoría infantil y el 6 comenzarán los cuartos de final en la categoría de adultos. Esta fase constará de seis sesiones que se celebrarán entre el 6 y el 11 de febrero con un máximo de 56 participantes. El domingo 12 de febrero tendrá lugar la final juvenil y del 13 al 15 se celebrarán las semifinales en adultos, con un máximo de 32 grupos clasificados. El viernes 17 de febrero el Gran Teatro Falla acogerá la gran final del certamen de coplas con un máximo de 16.

Las fichas de todas las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos:

Son 131 agrupaciones, 109 de adultos, las que participan. Un total de 27 agrupaciones, en concreto seis coros, diez comparsas, nueve chirigotas y dos cuartetos, son las cabezas de serie por el lugar que ocuparon en el último Concurso.

COMPARSAS

Coro

Chirigota

Comparsa

Cuarteto

Comparsa

Chirigota

Comparsa

ESTAS SON LAS 131 AGRUPACIONES QUE PARTICIPAN EN EL COAC 2023: FICHAS, NOMBRES Y AUTORES DE COMPARSAS, CHIRIGOTAS, COROS Y CUARTETOS ADULTOS, JUVENILES E INFANTILES

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Miguel Ángel García Argüez

Autoría música: Raúl María Cabrera Fernández

Dirección: Francisco Javier Bohórquez Gutiérrez

Representante legal: Francisco Javier Bohórquez Gutiérrez

En 2022: Los renacidos (3º premio)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Rafael María Pastrana Lorenzo

Autoría música: Marcos Pastrana Lorenzo

Dirección: Javier Bonat Perales

Representante legal: Javier Bonat Perales

En 2022: La mafia de la Viña

Localidad: Ayamonte (Huelva)

Autoría letra: Arturo Jesús González Martín

Autoría música: Pedro Suárez Pérez

Dirección: Pedro Suárez Pérez

Representante legal: Pedro Suárez Pérez

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Iván Romero Castellón y Javier González Vázquez

Autoría música: Iván Romero Castellón y Javier González Vázquez

Dirección: Javier González Vázquez

Representante legal: Javier González Vázquez

En 2022: ¿Me meto o no me meto?

Localidad: Huelva

Autoría letra: Alberto Giraldo Bueno

Autoría música: Iván Giraldo Bueno

Dirección: Alberto Giraldo Bueno

Representante legal: Juan Luis Camacho Ruiz

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Luis Zampaña Ǫuintero

Autoría música: José Antonio Cheza Martínez

Dirección: José Antonio Cheza Martínez

Representante legal: Antonio Delgado Maza

En 2022: Los veleros, una comparsa de toda la vida

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

Autoría música: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

Dirección: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

Representante legal: Manuel Lorenzo Cornejo Puente

En 2022: No concursaron

Localidad: Sevilla

Autoría letra: José Javier Puerto Rodríguez

Autoría música: Luis Manuel Rivero Ramos y Fernando Manuel Rodríguez Endrina

Dirección: Jesús David Pareja Gandul

Representante legal: Ivan Darío Carrillo Franconetti

En 2022: No concursaron

Localidad: Rota

Autoría letra: Alba María Fernández Neva

Autoría música: Alba María Fernández Neva

Dirección: Alba María Fernández Neva

Representante legal: Dolores Rosario Rivero Bernal

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Luis Manuel Ripoll Lázaro

Autoría música: Luis Manuel Ripoll Lázaro

Dirección: Luis Manuel Ripoll Lázaro

Representante legal: Jesús de la Paz Cintado Briceño

En 2022: No concursaron

Localidad: Ronda (Málaga)

Autoría letra: Manuel Barragán Gallardo

Autoría música: Raúl Mateos González Dirección

Horacio Calvillo Melgar

Representante legal: José María González Muñoz

En 2022: No concursaron

Autoría letra: Débora Morón Cortés, Antonio Manuel de la Flor Fernández y Juan Carlos Cruz Cera

Autoría música: Jesús Nazaret Cruz Cera y Juan Carlos Cruz Cera

Dirección: Juan Carlos Cruz Cera

Representante legal: Juan Carlos Cruz Cera

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Jonathan Pérez Ginel

Autoría música: Jonathan Pérez Ginel

Dirección: Alberto Domínguez Gómez

Representante legal: Alberto Domínguez Gómez

En 2022: Los originales

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Jesús Pérez Fuentes y Sergio Guillén Bancalero

Autoría música: Sergio Guillén Bancalero

Dirección: Juan Antonio Macías Álvarez

Representante legal: Juan Antonio Macías Álvarez

En 2022: Después de Cádiz, ni hablar (2º premio)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Manuel Lorenzo Cornejo Puente y Manuel Santander Grosso

Autoría música: Manuel Santander Grosso y Sergio Guillén Bancalero

Dirección: Palmira Santander Grosso

Representante legal: Palmira Santander Grosso

En 2022: La predicadora

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco José Fernández Díaz

Autoría música: Francisco José Fernández Díaz

Dirección: Francisco José Fernández Díaz

Representante legal: Diego Bueno Pinto

En 2022: No concursaron

Localidad: Vilches (Jaén)

Autoría letra: Daniel Heredia Lorente y Juan Francisco Fernández Segura

Autoría música: Daniel Heredia Lorente

Dirección: Miguel Sánchez Garrido

Representante legal: Juan Francisco Fernández Segura

En 2022: No concursaron

Localidad: San Fernando

Autoría letra: Guillermo García Lebrero y Luis Gómez Lucas

Autoría música: Guillermo García Lebrero y Luis Gómez Lucas

Dirección: David González Vargas

Representante legal: Guillermo García Lebrero

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Marta Ortiz Deusto

Autoría música: Marta Ortiz Deusto

Dirección: Beatriz González Montemuiño

Representante legal: Beatriz González Montemuiño

En 2022: We can do… Carnaval! (3º premio)

Localidad: El Puerto

Autoría letra: Juan Luis Falcón Suárez

Autoría música: Juan Luis Falcón Suárez

Dirección: Juan Luis Falcón Suárez

Representante legal: Juan Antonio Muñoz Hiniesta

En 2022: No concursaron

Localidad: La Rinconada (Sevilla)

Autoría letra: David Ruiz Félix y David Campano Gómez

Autoría música: David Ruiz Félix

Dirección: David Ruiz Félix

Representante legal: David Campano Gómez

En 2022: No concursaron

Localidad: Sevilla

Autoría letra: María Núñez García

Autoría música: Cristina Calle Cordero Dirección: Cristina Calle Cordero

Representante legal: Melania Serrano Pedregosa

En 2022: No concursaron

Localidad: Chiclana

Autoría letra: José Manuel Cardoso Romero

Autoría música: José Manuel Cardoso Romero

Dirección: Agustín de Jesús Correa Rodríguez

Representante legal: Bernardo Jesús Fontao Ramos

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Galán Obregón

Autoría música: Antonio Galán Obregón

Dirección: Jesús María Silva Chanivet

Representante legal: Antonio Galán Obregón

En 2022: No concursaron

Localidad: Conil

Autoría letra: Luis Miguel Rossi Jiménez

Autoría música: José Manuel Cardoso Romero

Dirección: José Manuel Sánchez Ariza

Representante legal: José Manuel Sánchez Ariza

En 2022: Los burreños

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José María Barranco Cabrera

Autoría música: José María Barranco Cabrera

Dirección: Tamara Beardo González

Representante legal: Carolina del Carmen García Orihuela

En 2022: No concursaron

Localidad: El Puerto

Autoría letra: Miguel Ángel Zampaña Quintero

Autoría música: David Ganaza Morro

Dirección: David Ganaza Morro

Representante legal: Miguel Ángel Zampaña Quintero

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Constantino Tovar Verdejo

Autoría música: Constantino Tovar Verdejo

Dirección: José Luis Otero Trechera

Representante legal: José Manuel Fernández Pidre

En 2022: La brigada

Localidad: La Algaba (Sevilla)

Autoría letra: Diego Manuel Gutiérrez Agüera y Eduardo Criado Gutiérrez

Autoría música: Diego Manuel Gutiérrez Agüera y Eduardo Criado Gutiérrez

Dirección: Diego Manuel Gutiérrez Agüera

Representante legal: Jorge Hidalgo Fernández

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Martínez Ares

Autoría música: Antonio Martínez Ares

Dirección: Antonio Martínez Ares

Representante legal: Antonio Martínez Ares

En 2022: Los sumisos (1º premio)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Borja Romero Castellón

Autoría música: Borja Romero Castellón

Dirección: María de los Ángeles Montero Luque

Representante legal: María Luque Romero

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Juan Fernández Domínguez

Autoría música: Juan Fernández Domínguez

Dirección: Ernesto Argibay Espinosa

Representante legal: José Manuel Gómez Ruiz de Mier

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Germán García Rendón

Autoría música: Germán García Rendón

Dirección: Adrián Páez Rodal

Representante legal: Adrián Páez Rodal

En 2022: Los conquistadores

Localidad: Puerto Real

Autoría letra: Antonio José Toledo González y Alejandro Rodríguez Ferrera

Autoría música: Alejandro Rodríguez Ferrera y Antonio José Toledo González

Dirección: Jesús Rodríguez Suárez

Representante legal: Jesús Rodríguez Suárez

En 2022: No concursaron

Localidad: Ceuta

Autoría letra: José Miguel Romero Martínez

Autoría música: José Miguel Romero Martínez y Alfredo Luque Beltrán

Dirección: Alfredo Luque Beltrán

Representante legal: Pablo Salas Luque

En 2022: No concursaron

Localidad: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Autoría letra: José Manuel Utrera López

Autoría música: Ramón Jiménez Zamudio

Dirección: Ramón Jiménez Zamudio

Representante legal: Juan Troncoso Alarcón

En 2022: No concursaron

Localidad: Morón de la Frontera (Sevilla)

Autoría letra: Juan Miguel Sánchez Elías y Jerónimo Cubero Senin

Autoría música: Juan Miguel Sánchez Alias

Dirección: Juan Miguel Sánchez Alias

Representante legal: Cristian Elías Bellido

En 2022: No concursaron

Localidad: Rota

Autoría letra: José Manuel Pavón Pacheco

Autoría música: José Manuel Pavón Pacheco

Dirección: José María Puyana García de Ǫuirós

Representante legal: José María Puyana García de Ǫuirós

En 2022: No concursaron

Localidad: Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Autoría letra: José María Rodríguez Miranda

Autoría música: José María Rodríguez Miranda

Dirección: Alberto Miranda Moreno

Representante legal: Alberto Miranda Moreno

En 2022: No concursaron

Localidad: Mairena del Alcor (Sevilla)

Autoría letra: José Manuel Marín Marín

Autoría música: José Manuel Marín Marín

Dirección: Antonio Bustos Moreno

Representante legal: Antonio Bustos Moreno

En 2022: No concursaron

Localidad: Sevilla

Autoría letra: Ramón Manuel Ruiz Lorenzo

Autoría música: Damián Gómez Reina

Dirección: María Fiamma Durán Morillo

Representante legal: María Fiamma Durán Morillo

En 2022: No concursaron

Localidad: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Autoría letra: Jaime Jesús Cruz Guillén y Antonio Medina Ávila

Autoría música: David Castro Fernández

Dirección: Clara Isabel Rojas Trejo

Representante legal: Clara Isabel Rojas Trejo

En 2022: No concursaron

Localidad: Chiclana

Autoría letra: Ramón Manuel Ruiz Lorenzo

Autoría música: Francisco de Asís Sánchez Payán

Dirección: Antonio José de la Llave Elías

Representante legal: Antonio José de la Llave Elías

En 2022: No concursaron

Localidad: Chipiona

Autoría letra: Marco Antonio García Martín

Autoría música: Antonio Manuel Pedrosa Query y Marco Antonio García Martín

Dirección: Antonio Manuel Pedrosa Query

Representante legal: José Antonio Montalbán Bornay

En 2022: No concursaron

Localidad: Almería

Autoría letra: Francisco Javier Vázquez Medina y José Miguel Moreno Ruiz

Autoría música: Onofre Cortés Santiago y José Antonio Cortés Santiago

Dirección: Francisco José Moya Rodríguez

Representante legal: Eduardo Ronda Montoya

En 2022: No concursaron

Localidad: Sevilla

Autoría letra: José Antonio Alvarado Ramírez

Autoría música: José Antonio Alvarado Ramírez

Dirección: David Alvarado Ramírez

Representante legal: Juan Manuel Torres Gómez

En 2022: 2020: Los resistentes

Localidad: Huelva

Autoría letra: José Antonio Conde Santos

Autoría música: Victor Manuel Quintero Larrate

Dirección: Victor Manuel Quintero Larrate

Representante legal: Victor Manuel Quintero Larrate

En 2022: No concursaron

Localidad: Barbate

Autoría letra: José Gutiérrez Ponce

Autoría música: José Gutiérrez Ponce

Dirección: José Gutiérrez Ponce

Representante legal: José Gutiérrez Ponce

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Roberto Fabio Gómez Durán y José Juan Pastrana Fernández

Autoría música: José Juan Pastrana Fernández y Roberto Fabio Gómez Durán

Dirección: Aroa Gómez Ripoll

Representante legal: Roberto Fabio Gómez Durán

En 2022: La creadora

Localidad: Montevideo (Uruguay)

Autoría letra: Neill Nicolas Assandri y Victor Requena Aguilar

Autoría música: Alvaro Perucho Catalán y Victor Requena Aguilar

Dirección: Neill Nicolas Assandri y Alejandro Fabián Greder Correa

Representante legal: Neill Nicolas Assandri

En 2022: No concursaron

Localidad: Granada

Autoría letra: Juan Miguel Armuña Guerrero

Autoría música: Manuel Alonso Panadero

Dirección: Pablo García Pulido

Representante legal: José Trujillo Vílchez

En 2022: No concursaron

Localidad: Carmona (Sevilla)

Autoría letra: Darío Falcón Macías

Autoría música: Juan Ramón Cortázar García

Dirección: Juan Ramón Cortázar García

Representante legal: Salud María Carrascosa Mijes

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Juan Manuel Braza Benítez, Roberto Fabio Gómez Durán y Juan Pérez Casado

Autoría música: Juan Manuel Braza Benítez Dirección: José Sibón Pereira Representante legal: José Sibón Pereira

En 2022: Los caraduras de Cai (2º premio)

Chirigota: Çembrando Coplâ (La comparça er pueblo)

Localidad: San Martín del Tesorillo

Autoría letra: Luis Miguel Rossi Jiménez y Moisés Camacho Ortega Autoría música: Mario Rodríguez Parra

Dirección: Diego Letrán Toledo Representante legal: Daniel Cerdán Valadez En 2022: Verano azul

Localidad: Rota

Autoría letra: Iván Herrera Lobato y Antonio Rodríguez Medina

Autoría música: Antonio José Caballero Molina y José María Barranco Cabrera

Dirección: Antonio José Caballero Molina

Representante legal: Adrián Fuentes García

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: David Amaya Jiménez y José Manuel Martínez Sierra

Autoría música: José Manuel Martínez Sierra y David Amaya Jiménez

Dirección: José Manuel Martínez Sierra

Representante legal: Juan Antonio Ibáñez González En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco Javier García Rodríguez y Marco Antonio Romero de la Cruz

Autoría música: Francisco Javier García Rodríguez y Marco Antonio Romero de la Cruz

Dirección: Francisco Javier García Rodríguez

Representante legal: Francisco Javier Oliva Cabañas

En 2022: Los Paco Alga

Localidad: La Rinconada (Sevilla)

Autoría letra: Antonio Álvarez Cordero

Autoría música: Antonio Álvarez Cordero

Dirección: Ernesto Javier Urmeneta Montiel

Representante legal: Juan Antonio Fernández Campos

En 2022: Gente con chispa

Localidad: San Fernando

Autoría letra: Juan Manuel Bocuñano Rodríguez

Autoría música: Francisco Javier García Rodríguez

Dirección: Francisco Javier González López

Representante legal: David Hernández Castilla

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Jesús Pérez Fuentes, Miguel Ángel Llull Segura y David Verde Pérez

Autoría música: Miguel Ángel Llull Segura

Dirección: Eusebio Pérez Fuentes

Representante legal: David Verde Pérez

En 2022: A vivir que son dos días

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Manuel Valdés Álvarez y Cesáreo López Díaz

Autoría música: Juan Contreras Pinto, Manuel Ruiz Castilla y Cesáreo López Díaz

Dirección: Juan Chaves Reina

Representante legal: Ángel Laínez Faraudo

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Miguel Choza Camacho

Autoría música: José Miguel Choza Camacho

Dirección: José Miguel Choza Camacho

Representante legal: Alejandro González Riego

En 2022: Los COAC Toys

Localidad: Écija (Sevilla)

Autoría letra: Juan Francisco Castro Fernández

Autoría música: David Castro Fernández

Dirección: Nicolás María Vázquez González

Representante legal: Juan Francisco Castro Fernández

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Manuel Sánchez Reyes, Carlos Pérez Pérez y Manuel Santander Grosso

Autoría música: Carlos Pérez Pérez y Manuel Santander Grosso Dirección: Manuel Santander Grosso

Representante legal: Manuel Santander Grosso

En 2022: La misión (El evangelio según Santander) (1º premio)

Localidad: Santoña (Cantabria)

Autoría letra: Eder Rey Prada

Autoría música: José María Barranco Cabrera

Dirección: Francisco José Montes Martínez

Representante legal: Héctor Rey Prada

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José María Barranco Cabrera

Autoría música: José María Barranco Cabrera

Dirección: Manuel Roca Vallejo

Representante legal: Manuel Roca Vallejo

En 2022: Aquí huele a verdín (4º premio)

Localidad: Sevilla

Autoría letra: Juan Carlos Nevado Boza y José Luis Nieto Lindo

Autoría música: Sergio Gallardo Lago y José Luis Nieto Lindo

Dirección: Juan Carlos Nevado Boza

Representante legal: Pedro Juan Navarro Marín En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Antonio Vera Luque

Autoría música: Miguel Ángel Vera Granado

Dirección: La agrupación

Representante legal: José Antonio Vera Luque

En 2022: Los quinquis

Localidad: Murcia

Autoría letra: Francisco Javier Sánchez Sánchez y David Márquez Mateos

Autoría música: David Márquez Mateos

Dirección: Francisco Javier Sánchez Sánchez

Representante legal: Javier Sánchez Sánchez

En 2022: No concursaron

Localidad: Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

Autoría letra: Luis María Rodríguez Rondán

Autoría música: Luis María Rodríguez Rondán

Dirección: José María Pérez Campos

Representante legal: Juan Manuel Grove Vázquez

En 2022: No concursaron

Localidad: Chiclana

Autoría letra: Francisco Javier Macías Tinoco

Autoría música: Manuel Benítez Molina

Dirección: Fernando Jurado Marabot

Representante legal: Fernando Jurado Marabot

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Iván Romero Castellón, Antonio Rivas Cabañas y Fernando Carmonas Guerrero

Autoría música: José Martínez González

Dirección: Juan Carlos Saucedo Santos

Representante legal: Miguel Ángel Sevillano Robles

En 2022: La legionaria

Localidad: Sevilla

Autoría letra: Pablo de la Prida Miranda y Sergio Caro Vizuete

Autoría música: Sergio Caro Vizuete

Dirección: Juan Carlos Fillol Rodríguez

Representante legal: Cristóbal Porras Montes

En 2022: No concursaron

Localidad: San Fernando

Autoría letra: Jesús Montero Torrejón y Servando Domingo Sabajanes Cortés

Autoría música: Servando Domingo Sabajanes Cortés y Jesús Montero Torrejón

Dirección: Pablo de la Rosa Ortega

Representante legal: Fernando M. Morales Romero En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Jesús Romero Ariza

Autoría música: Jesús Romero Ariza

Dirección: Jesús Romero Ariza

Representante legal: Francisco José Vidal Muñoz

En 2022: La Viña contraataca

Localidad: Conil

Autoría letra: José Manuel Ramírez Rodríguez

Autoría música: Francisco Javier García Rodríguez y Jorge Cerrillo Jiménez

Dirección: Juan Antonio Benítez Zájara

Representante legal: Jorge Sánchez Marín

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Carlos Acal Carmona y Luis Alfonso Martínez Viejo

Autoría música: Jesús Romero Ariza y Álvaro Arufe Butrón

Dirección: Álvaro Arufe Butrón

Representante legal: Álvaro Arufe Butrón

En 2022: No concursaron

Localidad: Puerto Real

Autoría letra: José Manuel Martínez Pérez

Autoría música: José Manuel Martínez Pérez

Dirección: Andrés Catrofes Sambruno

Representante legal: Adrián Barrios Chanivet

En 2022: No concursaron

Localidad: Algeciras

Autoría letra: Agustín Carlos González Galiano y José Rafael Castro Maíllo

Autoría música: Agustín Carlos González Galiano

Dirección: Francisco García González

Representante legal: Luis Martín Galíndez Tellitu

En 2022: No concursaron

Localidad: Málaga

Autoría letra: Daniel Mayorga Rubiales y José Antonio Mora López

Autoría música: Daniel Mayorga Rubiales y José Antonio Mora López

Dirección: José Luis Gallego Perea

Representante legal: Luis Fernando Prieto Pradas

En 2022: No concursaron

Localidad: Algeciras

Autoría letra: Ramón López Rodríguez

Autoría música: Luis María Rodríguez Rondán

Dirección: Jesús Casas Contreras

Representante legal: Óscar Muñoz Prieto

En 2022: No concursaron

Localidad: Camas (Sevilla)

Autoría letra: Félix Cobos Rubio

Autoría música: David Aparicio Collantes

Dirección: Luis Pino Antón

Representante legal: Alejandro Rodríguez Bernal

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Moisés Serrano Bruzón y José Antonio Rodríguez Fierro

Autoría música: José Antonio Rodríguez Cruzado

Dirección: José Antonio Rodríguez Fierro

Representante legal: Marcos Antonio Enríquez Arlandi

En 2022: Los del triángulo de las verduras

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Isaac Andrés Sabajanes Lunar y Francisco Javier Gallego García

Autoría música: Francisco Javier Gallego García e Isaac Andrés Sabajanes Lunar

Dirección: Isaac Andrés Sabajanes Lunar

Representante legal: Isaac Andrés Sabajanes Lunar

En 2022: No concursaron

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)

Autoría letra: Antonio Estepa Cruz

Autoría música: Francisco Javier Menchón Rodríguez y José Antonio Alvarado Ramírez

Dirección: Pablo Estepa Medina

Representante legal: José Manuel Mena García

En 2022: No concursaron

Localidad: Chiclana

Autoría letra: Jesús Manuel Selma Martín-Murga

Autoría música: José Antonio García Molina

Dirección: Antonia Molina Morales

Representante legal: Francisco José Torrejón Rivero

En 2022: Entre sabanas, selvas y ríos… este año vamos al Rocío

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Miguel Ángel Ríos Pérez y Víctor Jurado Escandón

Autoría música: Víctor Jurado Fernández

Dirección: Miguel Arlandi Salmerón

Representante legal: Miguel Ángel Ríos Pérez En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: la agrupación

Autoría música: José Luis Bustelo Sánchez y Juan Luis Soto Velázquez

Dirección: Juan Luis Soto Velázquez

Representante legal: Miguel Ángel Vílchez Moreno

En 2022: Los cuarentenas principales

Localidad: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Autoría letra: José Miguel Ballesteros Pastor

Autoría música: José Miguel Ballesteros Pastor

Dirección: Antonio Jesús Pineda Astacio

Representante legal: José Miguel Ballesteros Pastor

En 2022: No concursaron

Localidad: Córdoba

Autoría letra: David Amaya Jiménez y Diego Fariñas Baro

Autoría música: David Amaya Jiménez

Dirección: Francisco José Moreno Balboa

Representante legal: Francisco José Moreno Balboa

En 2022: Los Falis

Localidad: Puerto Real

Autoría letra: Fermín Coto Raposo, Antonio Jesús Domínguez Rodríguez y Carlos Bastón Gámez

Autoría música: Sergio Guillén Bancalero

Dirección: Antonio Jesús Domínguez Rodríguez

Representante legal: Javier Vallés Villanego

En 2022: No concursaron

COROS

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Procopio Baizán, Francisco Javier Díaz Quintana y Salvador Longobardo Tirado

Autoría música: Salvador Longobardo Tirado

Dirección: Antonio Procopio Baizán

Representante legal: Fernando de la Flor Pereira

En 2022: Carrera oficial

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Rivas Cabañas, Julio Pardo Merelo y Julio Pardo Carrillo

Autoría música: Julio Pardo Carrillo, Julio Pardo Merelo y Antonio Rivas Cabañas

Dirección: Daniel Lucena Díez de la Torre

Representante legal: Juan Lucena Morant

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Luis Manuel Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul

Autoría música: Luis Manuel Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul

irección: Laura Rivero Ramos

Representante legal: Laura Rivero Ramos En 2022: Químbara (2º premio)

Localidad: Chiclana

Autoría letra: Jesús Moreno Vázquez

Autoría música: Jesús Rivera Romero

Dirección: Jesús Rivera Romero

Representante legal: Rubén Rodríguez Vela

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Antonio Bayón Gutiérrez

Autoría música: Rubén Cao Moreno

Dirección: María del Pilar Tejada Polanco

Representante legal: Antonio Bayón Gutiérrez

En 2022: Pachamama (1º premio)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Fernando Migueles Santander

Autoría música: Fernando Migueles Santander e Inés Migueles Pájaro

Dirección: Fernando Migueles Santander

Representante legal: Fernando Migueles Santander

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Luis Bustelo Sánchez y Jesús Manuel Monje López

Autoría música: Jesús Manuel Monje López y José Luis Bustelo Sánchez

Dirección: Juan Ramón Pastrana González

Representante legal: Juan Ramón Pastrana González En 2022: La producción

Localidad: Cádiz

Autoría letra: David Fernández Romero y Raúl Rodríguez Martínez

Autoría música: José Manuel Pedrosa Fernández, Antonio Rodríguez Pino y Eduardo Bablé Neira

Dirección: José Manuel Pedrosa Rodríguez Representante legal: Serafín Pérez Lara

En 2022: Los babeta (3º premio)

Localidad: Barbate

Autoría letra: José Manuel Pérez Martínez y José Manuel Cardoso Romero

Autoría música: Manuel Varo Pérez, María del Mar Ramos Benítez y José Gutiérrez Ponce

Dirección: José Manuel Cardoso Romero Representante legal: José Manuel Pérez Martínez

En 2022: La fábrica de conservas

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Miguel Ángel García Argüez

Autoría música: Miguel Ángel García Argüez

Dirección: Francisco Jesús Doeste Armario

Representante legal: Francisco Jesús Doeste Armario

En 2022: Tierra y libertad (4º premio)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Antonio Montiel Lebrero y Juan Antonio Aragón Jiménez

Autoría música: Juan Antonio Aragón Jiménez y José Antonio Montiel Lebrero Dirección:

Representante legal: Juan Antonio Aragón Jiménez

En 2022: No concursaron

Localidad: San Fernando

Autoría letra: Victoriano Cano Pérez

Autoría música: Luis Alfonso Betanzos Bernal y Sergio Guillén Bancalero

Dirección: José Manuel Betanzos Bernal

Representante legal: José Antonio Romero San Juan

En 2022: No concursaron

Localidad: Mérida (Badajoz)

Autoría letra: Antonio Rodríguez Osuna y José Rodríguez Sánchez

Autoría música: María del Pilar Vizcaíno Balsera

Dirección: María del Pilar Vizcaíno Balsera

Representante legal: José Rodríguez Sánchez

En 2022: Su Majestad

Localidad: Sevilla

Autoría letra: Sergio Molina Franco Autoría música: Sergio Molina Franco Dirección: Rafael Martín Álvarez

Representante legal: Manuel Reina Moreno En 2022: No concursaron

CUARTETOS

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Miguel Ángel Moreno Gómez y José Manuel Cossi González

Autoría música: José Manuel Cossi González y Miguel Ángel Moreno Gómez

Dirección: Ángel Francisco Gago Cubelo

Representante legal: Francisco Javier González Ramírez

En 2022: Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso (1º premio)

Localidad: Córdoba

Autoría letra: David Reyes Ortega

Autoría música: Adrián Fernández Muriel

Dirección: David Reyes Ortega

Representante legal: David Reyes Ortega

En 2022: No concursaron

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Manuel Peinado Gamaza y Francisco Joshua Peinado Payán

Autoría música: Alejandro Ronquete Oropesa

Dirección: Manuel Peinado Gamaza

Representante legal: Manuel Peinado Gamaza

En 2022: Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas… (juvenil)

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Daniel Rosales Gatica y Agustín Casado Expósito

Autoría música: Agustín Casado Expósito y Daniel Rosales Gatica

Dirección: Ismael Rueda García

Representante legal: Daniel Rosales Gatica En 2022: ¡¡Esto está empetao!!

AGRUPACIONES DE LA CANTERA

JUVENILES

Comparsa: La diosa del mar

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Cristian Martín Peña y Fernando Núñez Pereira

Autoría música: Miguel Antonio Novo Martínez e Ismael Saucedo Juliá Dirección: Antonio Delfín Albela

Representante legal: Cristian Martín Peña En 2022: No concursaron

Chirigota: Granja escuela

Localidad: Córdoba

Autoría letra: José Ignacio Garrido Pérez Autoría música: José Ignacio Garrido Pérez Dirección: José Ignacio Garrido Pérez

Representante legal: José Antonio Gálvez Cabrera En 2022: Cómo has tenido valor

Cuarteto: El gran golpe

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Moisés Serrano Bruzón y Pedro José Tamayo Salazar Autoría música: Francisco Javier Domínguez González y Raúl Otero Pérez Dirección: Raúl Otero Pérez

Representante legal: Raúl Otero Pérez En 2022: No concursaron

Coro: La Liga

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Jesús García García y Daniel Sánchez Rodríguez Autoría música: Joaquín Ballester Román

Dirección: Joaquín Ballester Román Representante legal: Jesús García García En 2022: No concursaron

Chirigota: Los testigos del 3x4

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Javier López Gómez Autoría música: Daniel Gómez Daza Dirección: Pablo Carril Barberá

Representante legal: Rafael Figuier Fernández En 2022: No concursaron

Chirigota: Vuelven las mas… carillas

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)

Autoría letra: Jorge Toribio Blanco y Alejandro Romero Sánchez Autoría música: Francisco Javier Menchón Domínguez Dirección: José Manuel Mena García

Representante legal: José Manuel Mena García En 2022: Una chirigota pa que te rías

Cuarteto: Ǫué pechá: Los arropía

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco Joshua Peinado Payán y Ángel Francisco Gago Cubelo Autoría música: Francisco Daniel Cosas Lomba

Dirección: Asier Gago Tormes Representante legal: Daniel Cosas Lomba

En 2022: Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas…

Cuarteto: Los Pochettino Tovar Verdejo del Complejo

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Diego Letrán Toledo

Autoría música: José Carlos Ronco Rubiales y Juan Antonio Cuesta Romero Dirección: José Manuel Fernández Menacho

Representante legal: Juan Antonio Cuesta Romero En 2022: En la clase de hoy: cómo hacer un cuarteto

INFANTILES

Chirigota: Las santitas

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco Joaquín Fernández Cressi y José Juan Pastrana Fernández Autoría música: José Juan Pastrana Fernández y Francisco Joaquín Fernández Cressi Dirección: Alba Oliva Rodríguez

Representante legal: Miguel Ángel Gómez González En 2022: Las lolas lolitas

Chirigota: Una chirigota experimentá

Localidad: Barbate

Autoría letra: Ramón Guirola Tamayo

Autoría música: Antonio Lobón Sánchez y Ramón Guirola Tamayo Dirección:

Representante legal: Ramón Guirola Tamayo En 2022: Dando la nota

Cuarteto: El roce hace el cariño

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco Javier González Ramírez Autoría música: Francisco Javier González Ramírez Dirección: Álvaro González Herrera

Representante legal: Francisco Javier González Ramírez En 2022: Los que no ganan pa bonobús

Cuarteto: El cuadro de La Caleta

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Mario Mancheño Aragón

Autoría música: Mario Mancheño Aragón y Daniel Fopiani Muñoz Dirección: Álvaro Misea González

Representante legal: Mario Mancheño Aragón En 2022: No concursaron

Cuarteto: Los consentidos

Localidad: Cádiz

Autoría letra: José Carlos Patrón Valladares y Fernando Otero Ramírez Autoría música: Fernando Otero Ramírez y José Carlos Patrón Valladares Dirección: Nerea Castejón Baro

Representante legal: José Carlos Patrón Valladares En 2022: No concursaron

Cuarteto: Un cuarteto con mucho ángel

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Moisés Serrano Bruzón

Autoría música: Francisco Javier Domínguez González y Raúl Otero Pérez Dirección: Raúl Otero Pérez

Representante legal: Vanesa Paúl Terrero En 2022: No concursaron

Comparsa: Los notas de prensa

Localidad: Puerto Real

Autoría letra: Mónica Rodríguez Palomero, Gabriel López Suárez y Juan Eloy Martell Sánchez

Autoría música: Mónica Rodríguez Palomero, Gabriel López Suárez y Juan Eloy Martell Sánchez

Dirección: Rocío González Montesinos Representante legal: Juan Eloy Martell Sánchez En 2022: Con el paso del tiempo

Chirigota: The golden boys

Localidad: San Fernando

Autoría letra: Daniel Oliva Gómez y Miguel Monje Gómez

Autoría música: Miguel Monje Gómez y Raúl María Cabrera Fernández Dirección: Pablo de la Rosa Ortega

Representante legal: Pablo de la Rosa Ortega En 2022: Los desollaos

Chirigota: Los que van un paso por delante

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Juan Pérez Casado y Manuel Santander Grosso Autoría música: Manuel Santander Grosso

Dirección: Manuel Santander Grosso Representante legal: Manuel Santander Grosso

En 2022: Los saltamontes saltarines de las cordilleras del aculaero

Cuarteto: Los que siempre la empatan

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Sergio Guillén Bancalero, Jesús María Melero Jiménez y Manuel Domínguez Portilla

Autoría música: Jesús María Melero Jiménez y Sergio Guillén Bancalero Dirección: Hugo Sánchez Pérez

Representante legal: Manuel Domínguez Portilla En 2022: Mi que cuerpo

Comparsa: Las del patio de mi casa

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Jesús Bienvenido Saucedo y José David Romero Lobón Autoría música: Jesús Bienvenido Saucedo

Dirección: Carmen Bienvenido Sánchez Representante legal: José David Romero Lobón En 2022: No concursaron

Chirigota: Por culpa de un pito y un plumero me marcho al extranjero

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Francisco Manuel Amador López de Silva y Juan Antonio Cuesta Romero

Autoría música: Alba Gómez Ripoll y Adrián Lorenzo Amador López de Silva Dirección: Hugo Batalla Butrón

Representante legal: Francisco Manuel Amador López de Silva En 2022: No concursaron

Chirigota: La banda del columpio

Localidad: Dos Hermanas (Sevilla)

Autoría letra: Jorge Toribio Blanco, Juan Manuel García Claro y Alejandro Romero Sánchez

Autoría música: Juan Manuel García Claro y Damián Gómez Reina Dirección: José Manuel Mena García

Representante legal: José Manuel Mena García En 2022: @Los yonotube

Cuarteto: Selección Olímpica Gaditana 'Aquí se entrena como nos da la gana'

Localidad: Cádiz

Autoría letra: Irene Sánchez de la Campa Naranjo

Autoría música: Irene Sánchez de la Campa Naranjo y Antonio Letrán Valmaseda Dirección: Irene Sánchez de la Campa Naranjo

Representante legal: Irene Sánchez de la Campa Naranjo En 2022: No concursaron

¿De dónde son las agrupaciones que participan en el COAC 2023?

En cuanto a la procedencia de los participantes, la capital gaditana lidera un año más las inscripciones con 47 de las 109 participantes en adultos, más seis juveniles y otras diez infantiles. En total la provincia gaditana cuenta, en la categoría de adultos, con 72 representantes, procedentes de San Martín del Tesorillo, Rota, Chiclana, San Fernando, Barbate, El Puerto, Chipiona, Conil, Puerto Real y Algeciras.

Noticia Relacionada Cuadrante con el orden de actuación del COAC 2023 LA VOZ El Teatro del Títere acoge este domingo para definir las actuaciones de las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos

Cabe destacar que las ocho provincias andaluzas estarán representadas en el próximo certamen de coplas del Gran Teatro Falla. Lidera las inscripciones foráneas Sevilla con 21 participantes, siete de ellos de la capital, más otros tres en las categorías de la cantera. Huelva y Córdoba aportan tres grupos (de esta última uno de ellos juvenil), Málaga dos y uno llegará desde Jaén, Granada y Almería.

De fuera de Andalucía se han recibido otras seis inscripciones, llegadas desde Ceuta, Mérida (Badajoz), Murcia, Santoña (Cantabria), Barcelona y también desde Montevideo (Uruguay).