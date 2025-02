La chirigota del 'Sheriff' canta con un componente muy especial entre bambalinas: «Ha sido un subidón para todos»

«Es el alma de esta chirigota». Esas fueron las palabras del 'Sheriff' para argumentar la chapa con el nombre de Sibón, con forma de corazón, que los componentes portaron en el tipo durante el pase de preliminares. Un bonito homenaje para no olvidar a uno de los esenciales de esta chirigota, su director José Sibón Pereira, que ya ha salido del hospital tras una operación.

Esta noche, en el pase de cuartos, la agrupación ha vuelto a portar la chapa, pero no ha quedado ahí la cosa. Y es que han cantado con un componente 'más'. La noticia no podía ser mejor: el director se incorporaba al grupo. No ha estado en el escenario, pero ha hecho el pasacalles y ha estado con su gente hasta antes de que la chirigota saliera a escena. Ha seguido la actuación con una sonrisa inigualable entre bambalinas.

Ambos, Sibón y 'Sheriff', se fundían en un emotivo abrazo justo al acabar la actuación de la chirigota y tomaban la palabra.

«El día que cantaron en preliminares lo pasé muy mal. Prometí estar en cuartos y aquí estoy. He llegado justo, sobre la campana», resumía Sibón emocionado.

No estaba menos emocionado el 'Sheriff': «Nos ha dado una sorpresa. Y cuando nos estábamos vistiendo, ha entrado en el local de ensayo. Nos hemos puesto todos a llorar de emoción. Se le nota mejoría». «Ha sido un subidón para todos», concluía con su habitual sonrisa multiplicada por mil.