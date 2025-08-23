La chirigota de Écija sale del ascensor para el Carnaval de Cádiz 2026 y anuncia su nuevo y llamativo tipo

Siguen anunciándose nombres para el Carnaval de Cádiz 2026, para el COAC 2026, y en las últimas horas ha sido una de las grandes sensaciones de este 2025 quien ha dado a conocer su nueva apuesta.

Se trata de la chirigota de Écija que firman los hermanos Castro, David y Paco, y que en el pasado COAC 2025 hizo las delicias del público con un tipo llamativo, cantando dentro de un ascensor la mar de apretados.

De 'Al cielo con él', que así se llamó la agrupación en un certamen de 2025 en el que quedaron en semifinales, firmando el primer accésit, a 'Suavecito para abajo' para el venidero 2026.

Así es como ha anunciado la chirigota su nombre para el COAC 2026 a través de las redes sociales: «Pues en 2026 seremos… 'Suavecito para abajo'. Dadnos carguita, pero con cariño».