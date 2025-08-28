La chirigota del Cascana anuncia su nombre para el Carnaval de Cádiz 2026: nuevo guiño

La chirigota del Cascana ha anunciado su nuevo nombre para el Carnaval de Cádiz 2026.

Y lo ha hecho sin andarse por las ramas: «En 2026 seremos… 'Los quince en las algas'».

La agrupación levantó mucha expectación al anunciar su nombre para el pasado COAC 2025, fecha en la que se celebraron 25 años consecutivos en escena desde aquel estreno del año 2000 con 'Lo coja por donde lo coja'.

Entonces el nombre elegido fue 'Vuelvo de gira con Bob Dylan'. El particular guiño a la figura de Juan Carlos Aragón no caló mucho entre el público.

Ahora toco otro guiño, a la chirigota de 2003 'Los quince en la piera'.