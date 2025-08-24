La chirigota callejera de Cádiz que se acuerda todos los días de Netanyahu

De un tiempo a esta parte, en el contexto de la guerra de Gaza, por la invasión de Israel a Palestina que se está cobrando la vida de muchos civiles inocentes, también niños, hay una chirigota callejera que no está pasando por alto lo que hay que considerar como algo más que un conflicto.

Se trata de la conocida como Chirigota de Casapuerta, una ya mítica agrupación conformada por gente con mucho arte que tenía un punto de encuentro en el ya desaparecido Cambalache.

Y eso, de un tiempo a esta parte, unos días a una hora y otros días a otra, no se escapa acordarse de la figura de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Este pasado sábado no se faltó a la cita y hoy tampoco se hará. Tocará compartir un pasodoble de la chirigota, una excepción en un grupo que borda los cuplés, y escribir lo siguiente: «Hoy es 24 de Agosto y, como todos los días, hay que acordarse de los m... de Netanyahu. Ojalá pudiéramos hacer algo más que desahogarnos. Ojalá».