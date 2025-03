El Carnaval de los jartibles: fecha, horas y dónde encontrar a las chirigotas callejeras

El Carnaval de los jartibles, o el Carnaval chiquito, cerrará este domingo 16 de marzo el Carnaval de Cádiz. Está lejos de cualquier oficialidad, pues es menester redundar en la espontaneidad de esta cita. ¿En qué consiste? Pues las agrupaciones que lo desean, ya sean callejeras, ilegales o de Concurso, salen a la calle para cantar sus coplas de manera desinteresada y sin más intención que echar un buen rato.

¿A qué hora? A la que quiera cada uno. No obstante, existen algunas diferencias con respecto a los dos domingos anteriores. No hay carrusel de coros, así que no se pisa con las bateas, y el lunes no es festivo. De ahí que la fiesta arranque más temprano, al mediodía, y no se extienda hasta altas horas de la madrugada.

¿En qué lugares? Al igual que lo mencionado en el párrafo anterior. No hay carrusel de coros, así que muchos grupos se acercan a la zona del Mercado, a la plaza de Abastos, Las Flores, Catedral, Candelaria, San Agustín, los Callejones, Pericón de Cádiz o el barrio medieval de El Pópulo. Las callejeras suelen huir del bullicio por lo que es más fácil encontrarlas (a las más buscadas) en sitios apartados. Poco a poco, a la caída de la tarde, se van desplazando a Sagasta y sus esquinas con Armengual, Mateo de Alba, Solano, Encarnación, Paco Alba, República Dominicana y Sargento Daponte.

Un carnaval muy gaditano, aunque cada vez son más los visitantes lo que se acercan a la ciudad para disfrutar de esta fiesta. Cumple 38 años, desde aquel 1987. Entonces, un grupo de chirigoteros, entre los que se encontraban Paco Leal y el Gómez, decidieron salir este 'tercer' domingo de Carnaval con actitud rebelde y cargante: es tiempo de Cuaresma y además le apellidaron 'Chiquito', como el Corpus Chiquito. 'Autopista hacia Benalup', 'Terror terrorífico en la casa del horror horroroso', 'Los dum dum Pacheco' y algunos más se juntaron en la plaza de San Antonio y... lo demás es una historia bien conocida.