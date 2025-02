El Carnaval de Cádiz, la fiesta de las coplas que también impulsa al arte

Todavía el telón está abajo y el Gran Teatro Falla de Cádiz se prepara para cada sesión del gran evento del año: el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (COAC). Un público que la espera la hace más amena con coplas antiguas, cánticos clásicos, gritos espontáneos y palmas acompasadas. El cortinaje rojo se alza: coros, chirigotas, comparsas o cuartetos salen a escena para hacer historia. O para disfrutar. Sea cual fuere el resultado. Llevan meses trabajando, ensayando, creando, ideando. Pero en todo ello, hay un ingrediente esencial, los diseñadores, escenógrafos, artesanos y maquilladores.

El trabajo, de todos, empieza meses atrás, como explica Sara Romero, la diseñadora de las expresiones más carnavaleras. La maquilladora gaditana señala que esta responsabilidad «es un parto». «Son pequeñas obras de teatro que tenemos que ir haciendo semana tras semana, se nos va reduciendo los tiempos y lo vivimos con muchísima alegría, por una parte, de que a la gente le guste tu trabajo, de tener reconocimiento de un trabajo que te has currado muchísimo durante tantos meses, pero con la tensión indiscutible, que es la locura del Falla», manifiesta.

El trabajo de estos sectores parece invisible, pero no lo es. Sara Romero agradece que su trabajo, después de 22 años, se valore cada día. «Gracias a tantísimos seguidores, a tantos medios, a tantos autores con tantos renombres que han confiado en mí. Sinceramente, me siento súper arropada y siento cómo la gente espera tanto a la agrupación como a ver qué maquillaje les he hecho. Este reconocimiento -continúa la profesional- va más allá de Cádiz. A mí me han llegado seguidores hasta de Chile«.

Este año, de hecho, va a ser la primera vez que el COAC reconozca la labor de los artesanos, maquilladores, diseñador, con un premio. Algo que los diferentes sectores han sentido con enorme satisfacción. «He coincidido con nuestra concejala Beatriz Gandullo y le he dado las gracias en primera persona por reconocer nuestra labor. No nos podemos olvidar que esto es un concurso de música y letra, y es normal que la labor reconocida sea la del autor, la de los componentes, la de la letra, la de la música. Pero a mí siempre me ha faltado ese reconocimiento individual a la puesta en escena, a la costurera, a la maquilladora, al maquillador«, asevera.

«Es muy bonito sentir que formamos parte de todo este proceso, además también ayuda a motivarnos más, a crecer como profesionales», agradece Romero. En cuanto al relevo generacional, la gaditana siente que hay esperanza. «Este año se ven a muchos jóvenes trabajando en este sector. Ahora que hablamos de cantera y de su importancia, aquí también es importante ver como hay muchos alumnos interesados en el sector. Vienen con fuerza, que a lo mejor a los más veteranos a veces se nos olvida. La verdad es que es muy bonito».

Trabajar con tiempos mínimos

Tiempos limitados y mucha presión. Los escenógrafos, una figura esencial en el COAC, son los encargados de hacer lucir en las tablas del Teatro Falla el ingenio de cada agrupación. «Tenemos que cambiar de escenario en apenas 20 minutos. Un trabajo que parece olvidado. Pero la realidad dista mucho de lo que se ve desde fuera», comenta Rafa, de la empresa Quattros.

Una de las puestas en escena más complejas que ha creado este año ha sido la de la comparsa de 'Los poderosos' de Manuel Cornejo. Otra ha sido al del coro de 'El gallinero'. «Los autores suelen venir con sus ideas y nosotros hacemos todo lo posible para que sea un calco», explica el profesional.

Rafa, al igual que otros artesanos, ven «lógico» que este año se les tenga en cuenta a la hora de premiar el arte. «Somos una parte esencial del Concurso. Todo el mundo sabe que muchas agrupaciones ganan mucho con una gran puesta en escena. Que se nos valore y reconozca es un paso hacia adelante«.

La diseñadora Flores Campos reafirma que todo esto «es un reto». «No hay nada más creativo que ser diseñadora y modista del carnaval. Es maravilloso para quienes, como es mi caso, nos dedicamos a cosas creativas».

Con muchísimos meses de trabajo, Campos confiesa que «es precioso, me motiva y lo disfruto a tope, a pesar de que, es muy duro, ya que hay que confeccionar muchos trajes iguales para muchos cuerpos distintos, cada uno de su madre y de su padre».

Un concurso «muy largo»

Aunque todos se sienten «ilusionados» por el trabajo realizado y por todo lo que aportan al Carnaval de Cádiz, piensan que «hay que darle una vuelta al concurso, a veces se hace larguísimo». Esto último lo piensa Alejandro Mariño, uno de los artesanos más populares de la ciudad. «Habrá que hacer una criba, quizá no todo vale».

Es cansado, quizá, para muchos trabajadores del sector. Pero para ellos, más. «A veces es una ventaja, porque se tiene más tiempo para trabajar en los diferentes proyectos. Pero claro, entiendo que para las agrupaciones puede ser agotador«, opina el escenógrafo Rafa.

Sara Romero, la maquilladora, piensa que es largo, pero «esto es Carnaval, quienes llevamos muchos años aquí, sabemos que esto es llevarse meses aquí, sin mirar hacia otro lado. Es una locura, pero bendita locura», concluye.