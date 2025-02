Quién canta hoy miércoles 12 de febrero en el COAC 2025: orden de actuación de la vigesimoprimera sesión de preliminares en el Teatro Falla de Cádiz

A escena la penúltima sesión de preliminares del COAC 2025 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. El reloj va lento, pero avanza.

Un coro, el coro de José Manuel Valdés, Cesáreo López, Felipe Marín, José Monzón y el Taka, que regresa cinco años de su última participación, dos comparsas y tres chirigotas son las agrupaciones que actuarán a lo largo de la jornada.

La cabeza de serie es la chirigota del último pregonero del Carnaval de Cádiz, un Juan Manuel Braza 'Sheriff' que ha dado el relevo a Antoñito Molina. La nueva apuesta, tras 'El Grinch de Cai', es 'Los sherijuegos'.

20:10: Coro 'Este coro es la polla'. El coro de José Manuel Valdés, Cesáreo López, Felipe Marín, José Monzón y el Taka regresa al Concurso del Falla de 2025 cinco años de su última participación con 'Manos arriba!' y tras un año en la calle con 'La chunga perfecta'. El coro de Valdés siempre es bienvenido en el Falla debido a su estilo diferente, a su apuesta por el humor. En el grupo continúa Cesáreo López y se une Felipe Marín. Se cuenta con la música de José Manuel Martínez Sierra, el 'Taka'.

20:45: Chirigota 'Ni fú ni fá'. La chirigota palaciega de Luis María Rodríguez Rondán no superó el corte de preliminares el año pasado con 'La historia interminable'. La originalidad de este autor está fuera de toda duda y su estilo cuenta con muchos seguidores en el teatro. O te gusta, o no te gusta. No existe el término medio con él. La trayectoria de Luis María en el Carnaval de Cádiz suma ya cuatro décadas y los caminos entre el autor y el grupo de Los Palacios se unieron en el año 2019 con 'Esto está vigilao'.

21:20: Comparsa 'La volaura'. La comparsa de Huelva de los hermanos Giraldo se quedó en el pasado COAC 2024 con las ganas de pasar a los cuartos de final con 'Los atrapaos'. Ahora regresan este año con 'La volaura'. Cristóbal Giraldo fue el primer autor de la capital onubense que llevó una comparsa al Falla. Fue en el año 1993 con 'Caminantes' y décadas después son sus hijos Alberto e Iván quienes presentan el apellido Giraldo en el Carnaval de Cádiz. La de este COAC 2025 es su tercera incursión.

21:55: Chirigota 'Los sherijuegos'. Cambios en la chirigota del Sheriff, último pregonero del Carnaval de Cádiz, que después de tres años maravillosos sufre una importante escisión. Se marchan dos piezas importantes, dos de sus autores: Roberto Fabio Gómez Durán y Juan Pérez 'Blanco', que componían el repertorio junto al propio Juanma Braza. La agrupación consiguió el segundo premio en el pasado COAC 2024 con 'El Grinch de Cai'. El 'Sheriff' se acerca ya a los 40 años sobre las tablas, desde que a finales de los 80 comenzará con 'Los feicios' y un buen puñado de agrupaciones que han quedado para la historia: 'Caiman', 'Los aleluya', 'Los aguafiestas', 'Los pringaos' y un larguísimo etcétera. Braza siempre le pone su sello a la chirigota, especialmente en el pasodoble y la escenografía, y tanto Rober como Juan, que venían de la cantera con alguna buena experiencia en adultos, rejuvenecieron tanto las ideas como el humor.

22:30: Comparsa 'Albarracín, la aldea escondida'. La comparsa de El Bosque arrancaba el pasado 2024 un proyecto liderado por Horacio Calvillo con la autoría en letra de Marcos Nogueroles que resultó ser una de las gratas sorpresas de aquellas preliminares. En una modalidad tan reñida como la comparsa, en la que tan difícil se antoja hacerse un hueco, 'Los maestros' estuvieron a punto de acceder a cuartos de final, quedándose muy cerca del corte. Este año lo volverán a intentar, sin olvidar uno de sus objetivos, que es seguir mostrando en un escenario y altavoz como el Falla, todo lo bueno que tiene la Sierra de Cádiz, y no solo carnavaleramente hablando. En este 2025, la comparsa se presenta bajo el nombre de 'Albarracín, la aldea escondida'.

23:05: Chirigota 'Venimos de vuelta'. La chirigota del 'Tini', de Algeciras, se llama este año 'Venimos de vuelta' y se presenta en el Gran Teatro Falla de Cádiz como viene haciendo desde el año 2007. El grupo no superó el año pasado el corte de preliminares con 'No me des más vueltas que me caliento'. Hay ganas de Carnaval y en esta agrupación se respira siempre un gran ambiente carnavalesco.