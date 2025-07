Cambios en la chirigota de Toté para el Carnaval de Cádiz 2026: nuevo autor y nuevo componente

El cambio sobre el cambio. En las últimas horas se han anunciado cambios en la conocida como chirigota de Toté de cara al Carnaval de Cádiz 2026.

Las novedades las ha presentado el propio Toté a través de las redes sociales: se incorpora Ángel Piulestán a la autoría junto a Toté y también saldrá de componente Joselito del cuarteto los cocos de Cádi.

De esta forma ha anunciado los cambios el autor: «Da comienzo una nueva aventura que me ilusiona especialmente, este año tendré el placer de hacer chirigota con mi amigo Ángel Piulestán, autor como sabéis bien todos de grandes cuartetos como 'Los tuyos', 'Cari Resiste', 'Los Cocos de Cádiz', etc, etc.. Y quien mejor para anunciar como nuestro primer fichaje que nuestro querido 'Joselito'. Vamos allá».

Francisco José Fernández Díaz, conocido como Toté, regresó en el pasado COAC 2025 a la modalidad de chirigota con 'Qué de gente muere por Cai' tras dos años en los que presentó las comparsas 'Los borracheras' (2023) y 'Los benditos' (2024).