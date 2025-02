'Cádiz, el show': hachazo a políticos y jueces machistas

Coro Cádiz, el show Autor Luis Manuel Rivero Ramos

Da comienzo 'Cádiz, el show'. Luis Rivero vuelve a ir a contracorriente y se queda prácticamente solo en su concepción del coro musical alejado del clasicismo en el que residen sus competidores. Apuesta diferencial, aunque por convencimiento propio.

Eso sí, el tango no se toca. Gustará más o menos, pero en gaditanismo es intachable. El autor aprovecha estos cuartos para lanzar dos contundentes críticas, a la política y a la Justicia. No se distrae con composiciones más emotivas sino que aprovecha este ágora envidiable y singular para denunciar el daño que se hace tanto desde el Congreso de los Diputados como desde los tribunales.

Comparan la Cámara Baja con un espectáculo circense, donde vuelan los cuchillos y todos interpretan su papel en esta pantomima. Pero en realidad no es «como un circo donde el oficio se ejerce con honores. Lo del Congreso es un timo, el hogar de los mediocres». Mucho más resultón, por original y por estar más pegado a la actualidad, ese segundo tango que condena actitudes como la del juez Peinado (no lo nombran) con su coacción a las mujeres que denuncian. «Con tu discurso odioso, casposo y elitista...tan autoritario cuando dictas sentencia, no tienes conciencia del daño que estás haciendo». No ahorra en adjetivos el autor.

Cuplés ssimpáticos a los eternos plazos en la Sanidad y a su niño 'jartible'.

El coro ha realizado una fortísima apuesta por la interpretación escénica sin que se resienta un ápice a nivel vocal, justificado además por la idea general en este espectáculo musical. La fusión de voces es sobresaliente. Intérpretes de por sí notables en solitario se unen para otorgar al coro un timbre único y con una personalidad especial. Trabajadísimo hasta el mínimo detalle, afinación y sincronización casi perfectas. Por momentos se puede alejar del Carnaval más puro pero nunca se desliga del todo y al instante regresa con un soniquete más gaditano. Ya es cuestión de gustos.

Así cantaron en preliminares:

Noticia Relacionada 'Cádiz, el show': Un espectáculo para sacar la mejor versión del coro de Luis Rivero José María Aguilera En su estilo es imbatible, y en la competición final, ya es cuestión de gustos. Para cualquier espectador, sea o no carnavalero, el coro es un deleite

Puntúa tú la agrupación: Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Tú puedes puntuar a la agrupación.