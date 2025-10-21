La Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026 estará dedicada al mar y contará con nueve carrozas

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Fiestas y Carnaval, ha sacado a licitación las carrozas que formarán parte de la Gran Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026, que recorrerá la avenida principal de la ciudad el próximo domingo 15 de febrero y tendrá el mar como temática principal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el cortejo que estará formado por nueve plataformas de 12 metros de largo por cuatro de ancho y una altura máxima de seis metros y cada una de ellas representará una temática relacionada con el mar, que será el gran protagonista de este desfile.

Además de las tres carrozas dedicadas al pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, el humorista Manu Sánchez, al pregonero infantil y al Dios Momo, donde irán las personas que encarnarán este año a estas figuras, desfilarán carrozas sobre cuentos y películas como 'La sirenita', 'Buscando a Nemo' o 'Aquaman, Atlantis', así como sobre otros aspectos relacionados con la temática marina como 'Abisal, en las profundidades', 'El mar de Andamán' o 'El fondo del mar'.

Por su parte, la carroza del pregonero Manu Sánchez estará inspirada en el escudo de Cádiz y de Andalucía, mientras que la del pregonero infantil irá con motivos alusivos a los piratas.