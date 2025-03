Bruno García sobre el botellón en el Carnaval: «La tendencia está bajando, pero seguiremos reforzando las medidas»

El Carnaval de Cádiz 2025 está a punto de finalizar y los múltiples botellones por las calles gaditanas siguen siendo el centro de todos los debates. Han sido numerosas las medidas que se han tomado para minimizar esta problemática. «Los conciertos en San Antonio terminan a las doce de la noche, hemos vallado la plaza de la Catedral, se ha habilitado una zona joven en los alrededores de la estación, se ha puesto en valor una campaña de concienciación y los autobuses se han trasladado al terreno de Navalips y se han aumentado las actuaciones en las plazas para que haya más coplas», enumera el alcalde gaditano, Bruno García.

Aún así, el primer edil reconoce que se deben tomar más medidas para que la tendencia vaya bajando cada año. «El botellón no es una cosa que se haya inventado ahora. Está claro que tenemos que acabar con él, pero esto pasaba con todos los equipos de Gobierno».

García muestra datos para subrayar que, poco a poco, esta situación va a menos. En febrero de 2023 se recogieron 82.000 toneladas de basura y este primer sábado se ha bajado a 78.000. «Se ha reducido. No es positivo, pero se ha reducido. Por otra parte, el domingo en 2024 fueron 133.000 toneladas, este 35.000», explica.

Agradecimiento al equipo de limpieza

«Por lo tanto, más allá de la política, la tendencia es a menor. Nos parece insuficiente y habrá que seguir insistiendo con más actuaciones», asevera. Y en esta misma línea, agradece el trabajo al equipo de limpieza porque «han hecho una labor excelente en tiempo récord para que nuestra ciudad amanezca como nueva».

Bruno García también resalta el número de autobuses que han llegado a la ciudad. «El primer sábado los autobuses que son de noche también se han reducido. Este año han venido 103. En años anteriores venían entre 150 y 300 autobuses. La tendencia es menor».

«Por supuesto que todo esto no es suficiente. Este equipo de Gobierno se compromete a seguir trabajando para tomar medidas. También tienen que saber que no se puede prohibir una serie de actuaciones. No podemos ir por encima de la ley. Pero aún así -reitera- el Carnaval de Cádiz no es un botellón y si lo vas a hacer, no vengas», concluye.