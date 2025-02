Antonio Rivas: «Yo quiero no tener amigos a cambio de no tener enemigos»

Antonio Rivas cumple 40 años haciendo Carnavales. Son 40 coros, como tiene contabilizados, y entre 51-52 agrupaciones, porque ha pasado por todas las modalidades. Pues aún así, tiene el cosquilleo antes del estreno este lunes de 'Los del lado oscuro', el coro de Julio Pardo que seguirá contando con su maestría para elaborar el repertorio. «Es que el día que no tengas nervios, más vale que te retires», comenta el representante de los Antifaces de Oro, invitado de El Telonazo de LA VOZ.

A Rivas le vino bien un tiempo de descanso para volver con más fuerza al coro, con ese primer premio de 'Los Martínez' (2023) (y el segundo premio de 'Los luciérnagas'). «Es bueno oxigenarse, dejar algunas ideas en barbecho, ver a tu propio grupo desde fuera porque cuando uno está dentro siempre piensa que o suyo es lo mejor».

Resalta la buena salud de la modalidad. «Hubo un tiempo en que pensábamos que si nos íbamos el coro de Julio Pardo, el de Nandi Migueles y el de La Viña, prácticamente esto se quedaba vacío. Pero si ahora nos fuéramos, seguiría habiendo mucha calidad. Se están quedando fuera de la final coros que han ganado en los últimos años. Aquí se empieza de cero».

«La historia pesa»

Antonio Rivas también compite contra si mismo. «La historia pesa. Además, durante tanto tiempo uno se va haciendo amigos y enemigos. Yo quiero no tener amigos a cambio de no tener enemigos. Yo soy secretario del jurado de la cantera, he sido presidente, y lo que pido es ser honrado«.

Echando la vista atrás, reconoce con lógica que los tiempos han cambiado en esta fiesta. «Antes era un Carnaval más nuestro, más de Cádiz, en el que se escribía más sencillo, la música era más sencilla y las coplas se quedaban con más facilidad. Era muy auditivo y con la llegada de la tele empezó a ser visual. Y sí, en parte se está desgaditanizando, los grupos tienen que pensar muy bien a qué cantan. También se hacen repertorio pensando en los contratos que habrá después. Y no hay mensaje si no hay receptor«.

Por último, asegura que «'Los del lado oscuro' va a ser un coro muy distinto al de los últimos años. Para mí la peor crítica es 'está bien, pero no aporta nada nuevo'. El público se aburre y hay que mutar, aunque te equivoques«.