Aunque esto no va a gustarle a los profesionales de la física teórica que lean este artículo, considero que el tiempo es algo totalmente manipulable. Lo creo porque el tiempo ha sido conceptualizado por el ser humano, y eso nos permite desconceptualizarlo también, o lo que es lo mismo, hacer con él lo que nos salga del reloj.

Como hoy es viernes, me toca cantar mañana sábado, y esto no sale hasta la semana siguiente, voy a aprovechar para decirle a mi «yo» recién cantado cosas que posiblemente haya necesitado escuchar después de una noche de Falla.

Si todo ha salido bien, disfruta. Detente en cada felicitación, en cada palabra bonita de un compañero, en cada aficionado que te hable para darte la enhorabuena y en los besos de tu madre diciéndote que eres el mejor. No te pares a buscar la crítica forzada. Ya tendrás tiempo para eso. Caemos muchas veces en darle prioridad a una mala palabra antes que a miles de frases bonitas.

Agradece a tus compañeros el trabajo que habéis hecho juntos. Abrázate con el Tomate, recuérdale a Álvaro de la Luz lo que está creciendo en este grupo, dile a Fofi que sin él no estaríais aquí. Disfruta de estar junto a Sergio, Juanmi y Baena; no todo el mundo tiene la suerte de cantar rodeado de sus amigos.

Una vez disfrutado, pies en la tierra: este concurso es muy largo y no ha hecho más que empezar.

Si todo ha salido mal, piensa: ¿qué es realmente que esto salga mal?

¿Es que no cuenten contigo para la final? ¿Es que no estés contento tú mismo con la actuación? ¿Es sentir que no has conectado en el teatro?

Si la respuesta está relacionada con lo que se espera de ti, piensa que, en el fondo, es bonito que la gente crea que eres capaz de hacer algo grande junto a tus compañeros. No siempre se puede estar a la altura, pero has tenido el valor de intentarlo. Si eres tú mismo quien no está satisfecho con el trabajo, no es nada nuevo: nunca lo estás, y es algo en lo que debes trabajar.

Sabes que este concurso es una lotería y que una misma comparsa, actuando en días diferentes, puede recibir un premio completamente distinto. Así que vosotros ya habéis ganado, porque vais al Falla con la comparsa que habéis soñado, y eso ya es una victoria.