Anoche terminaron los cuartos de final del concurso de este carnaval de 2025. Por el escenario de nuestro Gran Teatro Falla han desfilado, algunas en dos ocasiones ya, las agrupaciones de las diferentes modalidades. Este nuevo formato favorece que ahora a partir de esta segunda selección podamos disfrutar de las mejores formaciones que han sobrevivido a esas dos anteriores cribas, siempre a criterio de los miembros del jurado. Los que hemos seguido de una forma u otra el desarrollo de esta edición estamos de acuerdo en que, lo que al principio se aventuraba como un año de grandes chirigotas, al final se ha decantado por un concurso muy abierto en casi todas las modalidades.

De los diecinueve coros ha sorprendido la calidad de la mayoría. Cada uno con un estilo diferente mejoran cada año la escenografía y musicalidad, pero respetan al máximo las piezas tradicionales por lo que la continuidad de nuestro tango está asegurada. En comparsas, a pesar de no participar el gran divo de los últimos años, han emergido grupos y autores que no desmerecen en absoluto a las grandes ausencias. Estamos asistiendo a una competición encarnizada de repertorios que complicará sin duda la decisión final del jurado. En chirigotas, y ya se avecinaba, también hay una gran competencia. Aunque no existen grandes pelotazos, como decimos los aficionados, el concurso está resultando más que emocionante. Ya en cuartos hemos podido comprobar como la batalla de repertorios van a ser los auténticos jueces del concurso. Por ultimo y en lo que respecta a los cuartetos, esa modalidad tan difícil y a veces denostada, sobresale sobre todo la constancia y superación del grupo de Gago que, aunque ahora sin competencia, se esfuerza en presentar un repertorio pleno de aciertos.

Por contra hemos sufrido viendo a un grupo que no ha respetado las reglas del juego y ha menospreciado lo que representa esta fiesta. Al Gran Teatro Falla se puede venir a decir lo que cada uno piense, faltaría más, es la fiesta de la libertad, pero hay que venir preparados, ensayados y con un mínimo de calidad. Lo otro es una falta de respeto y eso, el publico no lo va a consentir nunca.

Más temas:

Carnaval