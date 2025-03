El Andalú: Andalucía en un vagón

COAC 2023 El Andalú Autor: José Manuel Utrera López y Ramón Jiménez Zamudio

Sin un duro en los bolsillos viajan estos polizones en un vagón perdido que les ha traído hasta estos cuartos de final. Esta comparsa alcalareña sigue sonando con la misma garra y la pasión de la fase previa.

«Es la falseta de una guitarra que suena. Es compás de palmas y de un cajón. No entiende de escuelas . Nació tan libre que grita lo que mi alma calla». Qué hay más andaluz que el flamenco, pues ahí quedaba ese bonito homenaje de esta comparsa. En el segundo, sobre el Carnaval y su hijo. «Yo no me puedo negar que salgas en Carnaval porque en febrero fue cuando me enamoré y gracias al Carnaval te tengo a ti y a tu madre». Uno al flamenco y otro al Carnaval. Una tanda con mucho compás.

Noticia Relacionada Fotos: Comparsa 'El Andalú' MANUEL FERNÁNDEZ / MIGUEL HERNÁNDEZ La comparsa de Alcalá de Guadaíra dejó otra buena actuación en este pase de cuartos de final de este COAC 2023

Los fichajes de los grupos de Carnaval aparecen en el primer cuplé. El segundo a la moda de los vapers en los bares. La bandera de mi tierra y mi tierra por bandera, la llevo en mi corazón en el estribillo.

La historia de Andalucía hasta que se pare el tren en el popurrí. Las ocho provincia y nuestro dialecto, no ni na. Esta parte es, sin duda, la mejor del repertorio. Una oda a Andalucía en las voces de una comparsa que maneja muchos registros musicales.