Álex el Peluca, autor de 'Los calaíta': «Ha gustado a la gente y para mí ese era el gran premio»

Alejandro Pérez Sánchez, 'Alex el Peluca', es, oficialmente, una de las personas más felices del mundo. Es el autor de la chirigota 'Comparsa Los calaítas (fuimos a por tabaco. Una chirigota de toda la vida...)'. Después de dar el pelotazo y ser la revelación del Concurso, sin apenas antecedentes, se corona como ganador del Concurso 2025. Nada más y nada menos.

«No sé ni cómo estoy. No tengo palabras. Hasta que no pase todo, no me lo voy a creer. Hemos tardado en reaccionar». Con estas palabras ha saludado el autor tras conocer que estos Eugenios ya pasan a la historia del Carnaval de Cádiz.

En sus declaraciones hay modestia, pese a que esto ya es un fenómeno viral que da vueltas por todo el país. «Sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Hemos ido creciendo en cada pase. No me he fijado nada, ni he tenido pretensiones. He sacado una chirigota y ha sido ganadora. Sigo sin creérmelo».

Una chirigota que ha llegado a todos los públicos

El trabajo de esta ganadora chirigota se ha visto flejado en este amanecer de sábado. Porque hasta el sol ha querido brillar. «Ha gustado a la gente y para mí ese ya era el premio. Mi primer año de autor en solitario y tal y como estaba la modalidad, no me creo todavía que esté aquí».

Desde jóvenes hasta gente mayor. Esta chirigota ha gustado a todo el mundo. Y es que... es buena, ¿eh? «Me siento feliz porque para mí el gran premio es que haya gustado a todo el mundo. A todos los públicos y en todas partes de España».

No se sabe si Alex podrá dormir esta mañana de sábado. La emoción le va a poder. Lo que sí espera es «reventar las calles de Cádiz. Aunque no sé si vamos a poder andar. Cuánto cariño estoy recibiendo, Dios mío», relata con la voz entrecortada y en estado de shock.

Con respecto al jurado, cree que ha sido «muy valiente». «Éramos el blanco fácil y han tenido mucho valor. Después de la vuelta de tantos renombres, haber conseguido un primer premio es...», termina sin poder decir más que «gracias, gracias y gracias».