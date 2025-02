Alejandro Alcántara: «Cantar en el Falla es gloria bendita y voy a repetir esta experiencia seguro»

Discípulo de los prestigiosos chefs Martín Berasategui, Eneko Atxa o Sergi Arola. Hijo, sobrino y nieto de hosteleros. Gaditano de nacimiento. Alejandro Alcántara, aunque él prefiere que le llamen Ale, debuta en chirigota este jueves en la última sesión de preliminares con la agrupación 'Quien guarda, halla', con autoría de Miguel Ángel Llull y David Verde 'Bata', que llegó a semifinales el año pasado con 'Los super-ego'.

«Me llamo la atención que estoy viviéndolo y disfrutándolo mucho, pero ahora ahora mismo estoy tranquilo porque creo que hemos traído un productazo», asegura Alcántara minutos antes de actuar. «Lo vamos a hacer de categoría», promete.

El reconocido 'chef' nunca antes había salido en el Falla. En la calle, sí. «He incluso he escrito para la calle, pero ya era hora de dar el paso, mis amigos me han animado», relata con un tono que, aunque no lo termine de reconocer, los nervios le delatan.

Con respecto a la experiencia que está viviendo, la define como «única y gloria bendita». Por lo que no descarta que este sea el primer año, «porque voy a dar mucha guerra. Pocas sensaciones como esta».