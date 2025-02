El actor Selu Nieto: «Hoy me he permitido disfrutar en el escenario, que es lo importante»

«Hemos hecho crossfit de verdad en el escenario, menos mal que hoy no he ido a entrenar...». Con estas palabras ha saludado un sonriente y acalorado Selu Nieto a los periodistas que le aguardaban tras actuar con 'Los enganchaos' sobre las tablas del Teatro Falla. El actor sevillano, conocido fundamentalmente por su papel de don Hipólito Mirañar en la popular serie 'El secreto de Puente Viejo' (2011-2020), no sólo firma el repertorio de esta 'movida' chirigota sevillana junto con Juan Carlos Nevado y Sergio Gallardo 'Cuartokilo', sino que también le pone voz junto al resto de integrantes.

«Cada vez me siento más a gusto en este Concurso. Pero que no se me malinterprete. Lo que quiero decir es que las primeras veces estaba aterrado, y ahora, aunque continúa la responsabilidad y el respeto, me he permitido disfrutar en el escenario, que es lo importante«, ha compartido el también director y dramaturgo, que el pasado año concursó con 'El malo más malote de las pelis de Harry Potter'.

Un año más, Selu Nieto ha vuelto a remarcar la importancia que tiene en su vida el Carnaval. De ahí que, a pesar de residir en Madrid y de estar participando en varios proyectos, siempre hace todo lo posible por sacar tiempo para dar forma a un nuevo repertorio. «Tengo un espectáculo con el que vine a Cádiz -'Soledad (vida y obra de mi abuela)'-, también he rodado la serie de Disney+ 'Ayla y los Mirror' y ahora estoy con una peli... pero siempre busco hueco para el Carnaval«, ha apuntado.

Y espera el actor que en Cuartos de Final haya un hueco para sus 'enganchaos' al crossfit. «Esperemos que sí, porque cuanto más entrenemos, mejor«, ha guiñado el intérprete.