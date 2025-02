Abajo el telón

Hacía tiempo que no veíamos sobre las tablas del Falla una agrupación carnavalesca con tan mala calidad artística. Independientemente del mensaje que quisieran mandar y que para ellos fuera lícito, esta agrupación no puede llevar delante el nombre de chirigota.

Han sido una papeleta para mucha gente, incluso para algunos de sus componentes, donde vimos que se marchaban de la escena o se callaban mirándose entre sí. Para los medios, los presentadores y el jurado, fue una media hora incómoda por no saber como actuar ni qué decir. La situación más embarazosa la tuvo sin duda el jurado, en este caso su presidenta, que escuchaba como el público los presionaban para que les bajaran el telón, cosa que no hizo y me pareció una decisión acertada. El público ya fue otra cosa, la gente ante tal esperpento carnavalesco les hizo sentir su disconformidad a la manera del Falla, le gritaban campeones y se entretenían cantando coplas famosas de otros años. Suerte para ellos que no se conserva aún esa tradición de tirar tomates, huevos y verduras cuyo origen se remonta al siglo XIX, cuando el público y los asistentes al teatro de clase trabajadora solían llevar estas cosas a los teatros y las arrojaban a las malas representaciones, porque estoy seguro que hubieran llenado un camión con lo que le hubieran arrojado.

Bromas aparte y sin hacer más leña del árbol caído, no habría que darle más pábulo a estos tipos de agrupaciones carnavalescas y tal vez recomendar a otras futuras que quieran llevar un mensaje transversal, radical, negacionista, provocador o diferente a lo que es un concurso de carnaval, que al menos se lo tomen en serio y ensayen, porque pienso que si este grupo hubiera sonado bien, hubiesen llevado músicas precisas y letras bien escritas, independientemente del mensaje, el público los hubiera escuchado y punto.

Para llevar delante el nombre de chirigota hay que respetar la historia de nuestras agrupaciones y nuestro carnaval, pero sobre todo hay que ensayar.