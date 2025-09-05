228.000 euros en subvenciones para actividades y fiestas del Carnaval de Cádiz

La Junta de Gobierno ha aprobado bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval para el año 2026. «Este año las hemos aprobado antes que nunca porque este Carnaval es tempranero», ha reconocido Bruno García, alcalde de Cádiz, quien ha adelantado que las bases del COAC 2026 están en la «recta final» y en los próximos días se publicarán.

«Hemos entrado en una dinámica durante el último año de hacer las cosas con más tiempo. Ya tenemos pregonero, las bases de las subvenciones y pronto tendremos las del concurso». El año pasado, estas mismas bases se aprobaron el 8 de noviembre y contaron con un presupuesto de 228.800,00 euros, al igual que este año.

El presupuesto de las subvenciones para las fiestas del Carnaval se distribuye en tres líneas de ayuda. La primera está destinada a las actividades de Carnaval que se realizarán antes de la fiesta, que tendrá una dotación de 55.000 euros y un importe máximo por proyecto de 13.500 euros; la segunda se concederá durante el Carnaval y cuenta con un presupuesto de 110.000 euros y el mismo importe máximo; y la tercera, de 63.800 euros y una cuantía máxima de hasta 7.000 euros, se otorgará para las actividades de Carnaval celebradas después de las fiestas.

En total, 228.800,00 euros destinados a entidades sin ánimo de lucro para el fomento y la promoción del Carnaval.

Más temas:

Fiestas

Carnaval

Cádiz