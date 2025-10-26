El UCAM gana 2-0 al Estepona y llega pletórico a su cita copera ante el Cádiz CF

UCAM Murcia y Cádiz CF se verán las caras el próximo martes a las 19.30 horas en La Condomina. Se trata de la Copa del Rey y una eliminatoria a partido único en el que todo se decidirá en la capital murciana.

Al Cádiz CF le ha tocado viajar a Murcia entre dos salidas ligueras, la recién disputada en Granada (0-0) y la del siguiente domingo a las 14.00 horas en Andorra. Eso sí, con ida y vuelta a La Tacita de Plata entre cita y cita debido a la situación económica del club gaditano.

En un sorteo por proximidad geográfica le toca al Cádiz CF cruzar la península Ibérica de punta a punta del sur. Será frente a un adversario que en su día sí fue su oponente hasta en ocho ocasiones en la extinta Segunda B e incluso en Segunda, pero que ahora milita en el Grupo IV de la Segunda RFEF, categoría en la que militaba el filial del Cádiz CF hasta la pasada temporada.

Once titular del UCAM Murcia en su cita ante el Estepona (2-0). UCAM MURCIA

En su mejor momento de la temporada

El equipo entrenado ahora por el granadino Germán Crespo ha ganado esta semana al Estepona (2-0). Lo ha hecho con goles de Soto (40') y Mizzian (58'). En estos momentos está en la zona de 'play off' de ascenso a la Primera RFEF gracias a 15 puntos después de cuatro victorias, tres empates y una única derrota.

El equipo universitario no pierde desde que visitara al Melilla en la primera jornada de la competición (2-0), acumula siete jornadas sin caer derrotado y en las tres últimas semanas ha encadenado tres victorias consecutivas frente a Xerez DFC (2-1), Almería B (1-2) y Estepona (2-0).

Ackermann, José Ruiz, Omar Jaiteh, Javi Ramírez, Sevila, Pablo Hernández, Urcelay, Alberto Soto, Ale Marín, Dani Aquino y Mizzian fue el once titular del UCAM frente a la escuadra malagueña. También jugaron Juanma Bravo, Alvarito, Álex Bueno, Xente y Ñito González.

Eliminado en tierras gaditanas por el Eldense en la pasada edición, el equipo de Gaizka Garitano inicia su nueva andadura en un 'Torneo del KO' que no contará con VAR en estas primeras rondas. Ahora se la juega ante un rival de menor entidad que, eso sí, llega en un excelente estado de forma. Y en plena racha.