Rafael Contreras: «no» a ocupar la presidencia del Cádiz CF y «no» a sacar al Cádiz CF de La Tacita Plata

Rafael Contreras ha vuelto a ser protagonista esta semana. Si el pasado lunes por la noche estuvo presente junto Manuel Vizcaíno en 'El Partidazo de COPE', programa que se celebró con público en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María, el jueves pasaba el vicepresidente del Cádiz CF por los micrófonos de Radio Marca Cádiz. Esta vez en el Restaurante La Bodega y sin el presidente del Cádiz CF.

Mas allá de explicar una vez el proyecto Sportech City en El Puerto y la entrada en bolsa, el vicepresidente del Cádiz CF afirmó que no aspira a ocupar la presidencia del club. Del mismo modo indicó que el Cádiz CF no saldrá de la ciudad de Cádiz.

En este sentido, y sobre un posible futuro en la presidencia, Rafael Contreras señaló: «No, en ningún caso. Ahora mismo no está dentro de mí… Ni ahora mismo ni está dentro». Y matizó: «Me he sumado a un proyecto del presidente Manuel Vizcaíno. Además, como Manuel Vizcaíno ya dijo que iba a ser presidente del Cádiz CF los próximos 50 años, a partir de ahí suma los que yo tengo. Si llego a esa edad con posibilidades, pues ya te lo digo».

En cuanto a una posible salida del Cádiz CF a El Puerto de Santa María, Contreras destacó: «No. En ningún caso, en ningún caso, en ningún caso y en ningún caso». Y detalló: «Lo que vamos a hacer o a construir en El Puerto de Santa María es un centro de eventos y lo que prima es el centro de eventos».

▪️El vicepresidente del Cádiz CF pasó por La Bodega para hablar de varios temas: apellido comercial del estadio, salida a bolsa, precio de las acciones y… ¿aspirar a la presidencia?https://t.co/BYdsdiyRRt — Radio Marca Cádiz (@RadioMarcaCadiz) November 20, 2025

Un estadio, el actual del Cádiz CF, del que Contreras dijo que existía la posibilidad de incorporar un patrocinador al nombre. «Se trabaja en esa opción, siempre con respeto a la historia». Y recordó su vínculo con el antiguo nombre del Estadio: «Yo me he criado en Cádiz y he ido al Carranza toda mi vida». Ahora bien, Rafael Contreras dejó claro que no se debe mezclar al Cádiz CF con el debate político sobre la denominación del recinto.

«A veces me pregunto qué hago aquí»

El vicepresidente del Cádiz CF asumió el desgaste y aseguró: «Hay veces y días que digo: '¿Yo qué hago aquí?' Tengo un niño de tres años, estoy todo el día por la plaza de un lado y del otro».

Por último, Rafael Contreras puntualizó que el procedimiento judicial iniciado por Quique Pina, «en ningún caso afectará al proyecto actual», no comprometiendo ni su posición ni la del presidente Manuel Vizcaíno.