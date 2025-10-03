El cambio de nombre al estadio del Cádiz CF «no es una prioridad»

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue preguntado esta semana sobre la solicitud de cambio de nombre para el estadio Nuevo Mirandilla, cuestión sobre la que respondió: «eso se le debe preguntar al alcalde». Este viernes, Bruno García ha destacado que «actualmente no es una prioridad». No obstante, el propio regidor confirmaba que el expediente sigue abierto. «Se busca información y se sigue recabando información de todas las partes».

Bruno García ha afirmado que las prioridades están en la vivienda y el impulso económico, y que los esfuerzos de gestión se concentran en desarrollar proyectos clave para la ciudad. «Mi prioridad es actualmente la vivienda, los temas sociales y el desarrollo para la ciudad».

«Cuando vayamos avanzando abordaremos este asunto, pero actualmente no es una prioridad, lo consideramos, está ahí, pero no es una prioridad«.

