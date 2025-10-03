Cádiz

El cambio de nombre al estadio del Cádiz CF «no es una prioridad»

El alcalde de la ciudad, Bruno García, afirma que «mi prioridad actualmente es la vivienda y el desarrollo económico de la ciudad»

La Junta remarca que el estadio del Cádiz «se denomina Nuevo Mirandilla» y no le han pedido rebautizarlo

¿Sigue en marcha el expediente para el cambio de nombre del estadio de Cádiz para llamarlo Carranza?

El cambio de nombre al estadio del Cádiz CF «no es una prioridad»
Jesús Mejías

Jesús Mejías

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue preguntado esta semana sobre la solicitud de cambio de nombre para el estadio Nuevo Mirandilla, cuestión sobre la que respondió: «eso se le debe preguntar al alcalde». Este viernes, Bruno García ha destacado que «actualmente no es una prioridad». No obstante, el propio regidor confirmaba que el expediente sigue abierto. «Se busca información y se sigue recabando información de todas las partes».

Bruno García ha afirmado que las prioridades están en la vivienda y el impulso económico, y que los esfuerzos de gestión se concentran en desarrollar proyectos clave para la ciudad. «Mi prioridad es actualmente la vivienda, los temas sociales y el desarrollo para la ciudad».

«Cuando vayamos avanzando abordaremos este asunto, pero actualmente no es una prioridad, lo consideramos, está ahí, pero no es una prioridad«.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app