El Cádiz CF da el salto y ya cotiza en el Nasdaq, la bolsa de Nueva York

Ya es una realidad, el Cádiz CF ya está cotizando en la bolsa de Nueva York y mediante una nota de prensa enviados a los medios así lo ha comunicado un club que se muestra exultante:

«Nomadar Corp. (NASDAQ: NOMA), filial tecnológica del Cádiz CF con sede en Estados Unidos, ha comenzado a cotizar este viernes 31 de octubre en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo bursátil 'NOMA'.

Rafael Contreras, CEO de Nomadar y vicepresidente del Cádiz CF, junto con Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, y otros miembros de ambas empresas, han participado en el tradicional toque de campana de apertura en el Market Site de NASDAQ.

La cotización de Nomadar en Nasdaq marca un hito significativo en la misión de la compañía de construir un ecosistema conectado donde el rendimiento deportivo, la interacción con los aficionados, el bienestar y los viajes de negocio y ocio confluyan. A través de alianzas estratégicas, programas propios y proyectos visionarios —como el futuro desarrollo inmobiliario Sportech City—, Nomadar busca redefinir la forma en que las personas se conectan y experimentan el deporte, la salud y la cultura a escala global.

✍️ 𝙀𝙡 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖



💛 Un hito que marca un antes y un después en el #CádizCF. pic.twitter.com/xiPSv668hd — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 31, 2025

«Como brazo de innovación del Cádiz CF, un club histórico de LaLiga con 115 años de trayectoria, Nomadar está en una posición única para aprovechar la convergencia entre el deporte global, la salud, el entretenimiento y el turismo: sectores que en conjunto representan más de un billón de dólares en oportunidades de mercado», declaró Rafael Contreras, que añadió: «Con un sólido respaldo financiero, Nomadar ha sentado las bases para impulsar la penetración de mercado, la visibilidad de marca y el valor a largo plazo para los accionistas».

Sportch City: un complejo estratégico multifuncional

Nomadar impulsa un proyecto inmobiliario transformador: Sportech City, un centro de eventos multifuncional de aproximadamente 110.000 metros cuadrados ubicado en El Puerto de Santa María.

El plan maestro de Sportech City contempla albergar competiciones deportivas internacionales, espectáculos culturales, congresos y eventos corporativos. Su pieza central será un pabellón multifuncional de 45.000 metros cuadrados con capacidad para hasta 40.000 asistentes.

El complejo también incluirá unos 20.000 m² de espacios comerciales y una zona gastronómica de 3.000 m² con decenas de restaurantes, un hotel de lujo, clínica deportiva, gimnasio y spa. Se prevé que la construcción comience a finales de 2026.

Programa de Entrenamiento de Alto Rendimiento

El High Performance Training Program (HPT) de Nomadar ofrece formación integral en fútbol y desarrollo de atletas de élite, tanto en modalidad presencial como digital. El programa ha formado a numerosos jugadores que posteriormente han jugado en diferentes clubes profesionales. Su metodología abarca entrenamiento técnico-táctico, preparación física personalizada, planes nutricionales optimizados y fisioterapia deportiva.

⏳ Está a punto de pasar.......



🔜 El botón......



📈 @Nasdaq.....



💛💙 ¡Cádiz al mundo! pic.twitter.com/9VbSUGWXiG — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 31, 2025

Con alianzas ya establecidas en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, el HPT se prepara para una importante expansión en 2026, mediante la adquisición de academias, el lanzamiento de una plataforma digital de entrenamiento y el desarrollo de alianzas estratégicas.

La compañía prevé formalizar acuerdos de adquisición y operación de academias globales en América del Norte, América Latina y Europa, ampliando así su alcance internacional y ofreciendo el HPT a participantes de todo el mundo.

Derechos exclusivos de la marca Mágico: potenciando el e-commerce y la conexión con los fans Gracias a un acuerdo de licencia exclusiva con el Cádiz CF, Nomadar posee todos los derechos de marca de 'Mágico González', así como el derecho exclusivo de comercializarla a nivel global. La marca rinde homenaje a uno de los futbolistas más importantes del fútbol mundial.

Cadismo en Times Square. ccf

El lanzamiento de la estrategia de comercio electrónico de Nomadar está previsto para finales de este año, con líneas exclusivas de ropa y productos oficiales, además de planes para tiendas físicas y sports bars temáticos. Esta iniciativa se centrará estratégicamente en los mercados de EE. UU. y Latinoamérica, aprovechando lanzamientos de edición limitada, interacción con fans en redes sociales, colaboraciones con clubes y ligas, opciones de personalización y campañas estacionales alineadas con los grandes eventos futbolísticos.

La identidad culturalmente significativa de la marca Mágico González refuerza la afinidad del consumidor y crea oportunidades de promoción cruzada con las demás áreas de negocio de Nomadar.

Acerca de Nomadar

Nomadar Corp. es una empresa estadounidense que opera en la intersección del deporte, el turismo, la tecnología y la salud. Subsidiaria del Cádiz CF, club profesional con 115 años de historia en LaLiga, Nomadar desarrolla proyectos innovadores que conectan audiencias globales a través de experiencias que combinan bienestar, entretenimiento e interacción digital.

La compañía también impulsa el desarrollo inmobiliario Sportech City, un centro de eventos multifuncional en el sur de Europa, diseñado para acoger eventos deportivos, culturales y corporativos de nivel internacional. La misión de Nomadar es crear plataformas sostenibles y tecnológicamente avanzadas que fortalezcan la conexión entre el deporte, la comunidad y la salud.

Acerca del Cádiz Club de Fútbol

Fundado en 1910, el Cádiz CF es uno de los clubes con más reconocimiento por parte de la afición cadista por su simpatía, pese a no tener títulos en su palmarés. Ascendió por primera vez a Primera División en 1977, y desde entonces ha militado 16 temporadas en la categoría y suma 43 temporadas en Segunda División. A nivel internacional trabaja en redes sociales en trece idiomas diferentes. Twitter (español, inglés, francés, alemán, portugués, árabe, indonesio, japonés, indio y tailandés); Facebook (español, inglés, árabe y vietnamita); VK (Rusia) y Sina Weibo.