Racing - Cádiz, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion

El Cádiz busca tres puntos de oro que le puedan dar un salto en todos los sentidos en la clasificación y en la lucha por otras cosas esta temporada. Los amarillos afrontan un duelo más que complicado ante el Racing de Santander, líder de la categoría por méritos propios hasta el momento.

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del Racing de Santander - Cádiz CF aquí, en Canal Amarillo.