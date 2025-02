Fede San Emeterio: «A nivel mental este Cádiz CF es otro equipo»

Lleva toda la vida en el fútbol profesional, pero todavía tiene muchos minutos por delante. Es Fede San Emeterio, quien se marchó con 18 años de su Santander natal para recalar en el filial del Sevilla FC. Después pasó por Granada y Valladolid hasta llegar al Cádiz CF.

El prometedor centrocampista cántabro se formó en el Racing, del que siempre fue fiel seguidor, junto a su hermano Borja San Emeterio (ahora en el Intercity), pero todavía no ha vuelto a El Sardinero como uno de los protagonistas. Ahora le toca hacerlo, pero como rival. La vuelta casi una década después será emotiva. De hecho, su último encuentro como jugador del Racing fue frente al Cádiz CF en la famosa Fase de Ascenso a Segunda que terminó con los gaditanos en la categoría de plata, categoría que ahora comparten ambas escuadras.

Así lo ha asegurado en el programa 'Tiro al arco' de Arco FM Cantabria. «Volver a El Sardinero es especial. Desde que me fui no he vuelto y desde verano lo tengo marcado en el calendario. Estoy un poco nervioso porque irán mis familiares y veré a mucha gente conocida. Tengo muchas ganas de llegar al partido. Tengo mucha relación con el Racing», apunta el mediocentro.

Porque al fin y al cabo, «vivo en la otra punta de España y voy con cuentagotas a Santander».

A Fede le tocó vivir una etapa complicada en Santander y por eso ahora ve con cierta envidia lo que allí sucede. «Hay envidia sana porque nosotros vivimos una época complicada en el primer equipo. Como aficionados disfrutábamos la época del Racing en Primera, en la UEFA y ahora se van dando de nuevo pasos hacia ese momento. Se agradece que haya gente nueva que lo están haciendo bien en el club. Como rival es jodido porque también queremos subir», aclara.

Y añade: «Tengo amigos que nunca han pisado un campo de fútbol y ahora van ahora a El Sardinero por el ambiente que se respira».

«Somos otro equipo a nivel mental»

Sobre el encuentro de este sábado a las 18.30 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, Fede San Emeterio señala: «Estamos en buena dinámica, llevamos ocho partidos sin perder y unos encuentros muy cómodos. Ojalá podamos seguir en esta racha».

¿Cuál es la clave? El centrocampista cántabro del Cádiz CF puntualiza: «Ahora somos un equipo más sólido defensivamente. Los resultados te van dando esa confianza que se perdió al inicio de la competición. Vamos a mejor».

Y todo eso se debe a que «a nivel mental somos otro equipo. Eso se nota mucho es el terreno de juego. Somos un equipo más sólido, rocoso y unido. Detrás de todo eso hay mucho, no cae de la nada esa mejoría».

Luchas por otro objetivo más goloso que la permanencia en Segunda es posible, aunque hay que ir con calma. «Peleábamos por salir de la zona baja y nos hemos conseguido alejar. Eso era lo principal. Ahora hemos cogido respiro y hay que ir poco a poco. Los puestos de cabeza se ven lejanos y no podemos fallar, pero estamos en una buena racha de ocho partidos sin perder. Hay que ir con cautela y ahora nos veremos las caras con un rival muy complicado y en un estadio muy difícil. Lo importante es que poco a poco vamos confiando en nosotros mismos», reseña Fede.

Fede San Emeterio, centrocampista del Cádiz CF. ARABA PRESS

Un paso al frente que era necesario porque «era una situación difícil de gestionar. Con el míster llegó aire nuevo y fresco que ha sentado bien. Se ha visto otro Cádiz CF. El equipo está funcionando bastante bien».

Ahora bien, el del próximo sábado es un encuentro complicado porque «Somos dos equipos muy incómodos. En el partido nadie va a renunciar a su estilo. El Racing es muy vertical, con mucho juego interior y apretando en El Sardinero. Nosotros tenemos un equipo vertical basado en presión, ataque a los espacios... Habrá muchos duelos y mucha intensidad».

Y todo ello pese a no contar con Íñigo Vicente ni Andrés Martín. «Llegan sin su máximo asistente y sin su máximo goleador, pero seguro que tienen buenos recambios. Ellos seguirán siendo verticales y peligrosos, así que habrá que estar atentos».

Totalmente recuperado de su grave lesión

«Ahora me encuentro mucho mejor. A nivel personal mi valoración es positiva porque me encuentro muy bien físicamente y la lesión no me está dando más la lata después de un mal año. Y además estamos reaccionando a nivel colectivo», destaca.

Ayer hizo un año de la operación de su rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Fue un Vitoria y después de estar un mes en el dique seco. Mucho tiempo de trabajo que ya queda en el recuerdo.

«Lo más complicado es la cabeza, que juega su papel. Yo lo he llevado bien y no miro al pasado, a nivel mental es como si no me hubiera lesionado nunca. No dudo en ningún momento. Eso no es sencillo en recuperaciones de estas características. Ahora mismo me veo muy bien y muy cómodo», aclara el centrocampista montañés.

Y Fede San Emeterio se siente un privilegiado en este sentido. «Los plazos de la recuperación han sido inmejorables. Algo más de seis meses en una lesión de ligamento cruzado cada vez se ve menos. Doy a las gracias a los servicios médicos del Cádiz CF y a los que también me ayudaron en Santander», puntualiza.

Fede San Emeterio está de vuelta a Santander. ARABa PRESS

Él espera jugar este sábado en El Sardinero. «Cuando estaba lesionado pensaba en este partido. El míster no da pistas y no sé si seré titular. Yo soy ambicioso y siempre quiero jugar. Para mí sería especial jugar en El Sardinero», destaca,

Sobre su futuro deja claro que «me quedan años de fútbol. Tengo 27 años y nunca se sabe. En Cádiz tengo un año más, tengo la confianza, me tratan muy bien, pero la puerta del Racing siempre estará abierta para volver hasta el día antes de la retirada».

Eso sí, se deshace en elogios al Cádiz CF. «El Cádiz CF me ha dado mucha confianza desde que llegué. He tenido dos lesiones de rodilla, una en cada pierna, en tres años. Tengo esa pequeña deuda con ellos porque estando lejos de casa, te quieren como uno más. Lo agradeceré hasta el último día», asegura.

Antes de despedirse, Fede San Emeterio apunta al ser preguntado por su compañero Ontiveros: «No sé qué hace Ontiveros en Segunda. En el día a día te das cuenta de muchos detalles. Tiene muchísima calidad, que es innata, y está cumpliendo. Que aumente sus números será lo mejor para el grupo. Tiene una confianza brutal. Es el jugador con mayor regularidad y mayores destellos en este equipo. Lo quiere mucho la afición y también es muy querido en el vestuario».