Garitano: «Este partido puede marcar el final de Liga y si podemos competir contra los mejores»

Visitar El Sardinero es hoy por hoy «el partido más complicado de la temporada». Lo dice el entrenador que todo equipo de Segunda desea tener en el banquillo ahora mismo por aquello de una dinámica infalible en la que por ahora no tiene un solo borrón. Gaizka Garitano sabe que su equipo está con la flecha hacía arriba y que ahora mismo ganar al Racing en su estadio le puede dar mucho más que tres puntos más en su casillero.

Los ocho encuentros sin perder no son óbice para ser seguir apretando a los suyos. «Tratamos de ser exigentes en el día a día y repetir que no hemos hecho nada. Estamos una situación mala para lo que tiene que ser el Cádiz. Quedan muchos partidos y tenemos que seguir mejorando para tratar de ganar partidos. El día que corramos menos y seamos menos humildes no ganaremos partidos. Esta categoría es muy complicada y ahora vamos a casa del líder y si no lo hacemos con humildad no podremos imponernos«, explica el míster cadista.

¿Hará cambios en El Sardinero? Para Garitano todo va en un función del choque que tenga previsto ante un Racing que suele dominar los partidos con el balón. «Tenemos ahora jugadores enchufados en varias posiciones y la posibilidad de hacer cambios. La moda es que si un equipo ha ganado al día siguiente jueguen los mismos pero no tiene porqué ser así. No es lo mismo que juegue Chris o Carlos Fernández o Kovacevic y Fali en función de la presión que nos hagan. Todo depende del contexto del partido. El choque de Zaragoza no tiene nada que ver con el de Cartagena y a veces hay que tocar cosas en el equipo para los contextos de los partidos«, destaca.

Lo que el entrenador no quiere de su equipo es que baje la intensidad, de ahí que siga entendiendo que todo pasa por darlo todo en el choque de este sábado en tierras cántabras. «Todos los partidos son difíciles. Vamos a jugar ante el líder y se supone que es el partido más complicado de la temporada. A nada que bajemos intensidad no tendremos nada que hacer. Es un rival que vuela y que está por merecimientos propios el primero. Hay que tener esa humildad sabiendo que vamos a Santander y entender que hay que ser atrevidos y entender la confianza que tenemos».

Ganar al primero de la tabla puede suponer un impulso en todos los sentidos para un equipo que sigue teniendo una rémora importante. «El partido puede marcar lo que pueden ser los últimos partidos de la temporada y si podemos competir contra los mejores. Es un encuentro que va un poco más allá de los puntos en ese sentido», explica Garitano.

El balón parado y los penaltis en contra

En este sentido, el entrenador habla de la mejora de lo equipo y lo que se está consiguiendo, merced a un balón parado que le está dando en las últimas semanas. «Tenemos muchos jugadores enchufados. Sin la aportación de los jugadores que entran desde el banquillo es complicado sacar los partidos adelante. Estamos recuperando el balón parado ofensivo y al final es un acierto de los jugadores. Tenemos buenos sacadores y rematadores potenciales. Uno de los defícit del equipo era el balón parado y lo estamos mejorando. Si no haces goles a balón parado es complicado en esta categoría imponerte. En Primera es más fácil porque hay más diferencias en los equipos pero en Segunda hay mucha igualdad y hay que buscar diferencias«, apunta.

Y entre los lunares del equipo, las expulsiones y los penaltis en contra. «Una de las lagunas que tenemos son la cantidad de penaltis recibidos y expulsiones. Son jugadas evitables y cuando lo evitemos tendremos más opciones de ganar partidos. El otro día hicimos dos penaltis pero conseguimos dejar sin ocasiones al rival como así fue», concluye Gaizka Garitano.