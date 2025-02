Gaizka Garitano: «No miramos a la clasificación, tenemos tres puntos más y estamos mejor que ayer»

Ya son nueve las ruedas de prensa en las que Gaizka Garitano aparece sin la necesidad de justificar una derrota. Básicamente porque, desde que aterrizó en el Cádiz CF, no la conoce. No solo eso, sino que ahora los amarillos son capaces de vencer el campo del líder de la categoría, el Racing de Santander, y ya hay quien ve como inadmisible no considerar al cuadro cadista como un candidato serio a entrar en la zona de playoff.

Tras el encuentro, Garitano reconocía que «nos ha costado mucho entrar en el partido, el Racing ha entrado mucho mejor que nosotros. Es verdad que no han tenido ocasiones, pero han tenido dominio y han jugado mejor que nosotros. A partir del minuto 20 ya hemos hecho mucho daño a las espaldas, con ocasiones de gol y defendiendo muy bien. Prácticamente no nos han creado ocasiones quitando los dos goles. El equipo ha estado bien. Hemos dado sensación de consistencia. El Racing te exige, tiene muy buenos jugadores, pero hemos hecho un partido muy completo«.

Una de las claves del choque estuvo en la buena lectura para explotar los espacios y comprometer los mecanismos defensivos santanderinos. «Ahí tenemos velocidad y ellos juegan con la defensa muy alta. Hemos interpretado bien, aunque no al principio. Luego hemos tenido muchas ocasiones delante del portero».

Además, añadía que «el Racing es un equipo que toma riesgos. Lo está haciendo fenomenal, por eso van primeros. Tienen facilidad para hacer goles. Nosotros teníamos que explotar, por las condiciones del equipo y por lo que esperábamos, esos balones a la espalda. Hemos sido muy verticales, aunque hemos fallado muchos goles, y luego hemos sabido sufrir cuando ha tocado, que eso es importante«.

Acerca de la posibilidad de entrar en playoff tras la victoria ante el Racing de Santander, el técnico del Cádiz CF manifestaba que «tenemos muchos puntos de desventaja. No miramos eso, miramos el partido a partido e intentar competir lo mejor posible para ganar. No miramos a la clasificación. Tenemos tres puntos más y estamos mejor que ayer. Tenemos ese espíritu de que en cualquier campo que juega puede ganar».

Por último, habló de las polémicas del encuentro, aunque no se quiso mojar demasiado. «El primer gol del Racing viene de una falta que no ha sido, y no sé qué ha pasado en el gol de Matos. Es difícil arbitrar este tipo de partidos porque hay muchas jugadas polémicas y muchas disputas. No es fácil acertar en todas. Nosotros hemos ganado, que es lo más importante», finalizaba.

