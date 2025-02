Un Cádiz CF inmenso brilla al son de Ontiveros (2-3)

Este Cádiz CF puede soñar con lo que hace no mucho tiempo parecía imposible. Este Cádiz CF puede volver a Primera. En El Sardinero la prueba de fuego era considerable y el equipo de Gaizka Garitano no se quemó. Al revés, salió reforzado de la hoguera. 2-3, con los goles de Ontiveros, Álex (de penalti) y Chris Ramos, y sufrimiento incluido. La victoria fue de época, de las que hacen afición.

Este equipo es otro. Con prácticamente los mismos mimbres va de una exhibición en otra. Siempre al son de Ontiveros, su líder, pero con el compromiso de jugadores recuperados para la causa y la aportación de otros que llegaron siendo unos desconocidos y ahora son indiscutibles (Mario Climent y Moussa Diakité). El sello de Gaizka Garitano hace el resto.

Un cambio hizo Gaizka Garitano en el once titular. Kovacevic entró por Fali. La afición lo pedía a gritos y el técnico de Derio concedió el deseo. Visto lo visto en Zaragoza y ante el Cartagena era lo más apropiado.

Lo demás fue lo esperado, con Moussa Diakité y De la Rosa aferrándose a la titularidad en un once con jugadores como Álex, Sobrino y Chris Ramos que han vuelto a ser titulares. Y por méritos propios. Junto a ellos, David Gil, Iza, Víctor Chust, el inesperado goleador Mario Climent y el mago Ontiveros. Fede San Emeterio, por tanto, tenía que esperar en su vuelta a casa casi una década después.

La prueba no era sencilla ante el que hasta el viernes era el líder de LaLiga Hypermotion y con El Sardinero lleno hasta la bandera. José Alberto tenía que buscar soluciones a las ausencias de dos de sus baluartes.

Apenas un minuto había pasado cuando el Racing enseñó los dientes. El equipo cántabro no era el Cartagena y pronto dejó claro que había que sudar en El Sardinero. Así Javi Castro asistió a Rober González y el fichaje invernal de los racinguistas no encontró portería. Él insistió en que su disparo se topó con Víctor Chust, no viéndolo así el árbitro.

El equipo norteño entró a la cita decidido y valiente, apretando por las bandas, con carrileros que llegaban hasta el fondo y ponían balones al área. El Cádiz CF, atento, estaba avisado y sabía sufrir. E incluso David Gil salía fuera de sus dominios para despejar algún que otro esférico o aparecer raudo en su terreno para evitar males mayores.

Pero el equipo de Gaizka Garitano estaba ahí para dejar claro que no era un convidado de piedra. Así tuvo Chris Ramos su primer acercamiento. Él se lo fabricó e hizo intervenir a Ezkieta. Después remató desviado con la testa un buen envío de De la Rosa. Y tanto batalló el ariete gaditano que su lucha dejó un cuerpo suelto que Sobrino mandó cerca del poste.

Que Garitano sentara a Carlos Fernández por Chris Ramos no era casualidad una semana más. El gaditano ofrecía velocidad e insistencia. Tanta que Javi Montero y Manu Hernando tuvieron que acudir 'in extremis' cuando el punta ya enfilaba a Ezkieta.

Entre aviso y aviso de los visitantes, los hombres de Garitano se iban cargando de tarjetas. Primero fue Ontiveros, luego Kovacevic... Y el Racing, que aflojaba algo el ritmo, se quedaba a un palmo del 1-0. Una genialidad de Rober González se topaba con la cruceta cuando David Gil ya estaba superado. El partido era vibrante.

Entre idas y venidas apareció Mario Climent a lo Roberto Carlos para plantarse ante Ezkieta, que sacó su disparo como pudo. Pudo ser su cuarto gol en un mes. Tremendo. Tan tremendo como el vertiginoso ritmo de un partido que si iba 0-0 a la media hora era por puro milagro. Así volvió a intentar de nuevo Marco Sangalli. No había tregua en El Sardinero.

Un líder que marca el ritmo

Una maravilla de Ontiveros en forma de asistencia puso a De la Rosa frente a Ezkieta, que salió victorioso tras el chut del onubense. Lo del malagueño merece un capítulo diferente. Está de dulce. ¡Qué pequeña se le queda la categoría!

Tan pequeña como grande es su fútbol. Cerca del 40' sacó un córner, combinó con Mario Climent, buscó el espacio con el esférico pegado al pie y puso el cuero donde nunca podría llegar Ezkieta. Otra maravilla para mandar al Cádiz CF con ventaja al intermedio (0-1).

Con ímpetu empezó el equipo andaluz el segundo asalto. Tal fue el acoso y derribo que los norteños no veían la forma de parar el vendaval amarillo. Así llegó un pase al hueco de Moussa Diakité (gran descubrimiento) que Chris Ramos mandó fuera cuando lo tuvo todo a su favor para el 0-2. Su tiro no encontró puerta y De la Rosa se quedó esperando a empujarla

A la siguiente, Ezkieta tocaba un balón fuera del área con la mano y luego cometía penalti sobre Chris Ramos. El VAR tardó en entrar, pero entró y Álex no perdonó. Segundo zarpazo en el 50'.

El 0-3 no llegó porque el guardameta del Racing sacó el pie después de otra filigrana de Ontiveros, tras asistencia de Chris Ramos. Salir y morder. La apuesta era tan clara como efectiva.

No llegó ahí, pero sí poco después. En el enésimo pase al hueco, Chris Ramos enfiló el marco cántabro y esta vez no perdonó. Su lanzamiento tocó en el poste y se alojó en el fondo de las mallas. Era el 56 y ya ganaba 0-3 el equipo gaditano.

Racing de Santander 2 Cádiz CF 3 Ficha Técnica Racing de Santander: Ezkieta; Javi Castro (Aldasoro, 46'), Manu Hernando, Javi Montero, Mario García (Saul García, 61'); Meseguer (Jeremy, 61'), Vencedor; Marco Sangalli (Suleiman, 81'), Rober González, Pablo Rodríguez (Karrikaburu, 61'); y Arana.

Asedio montañés

Pese a todo no arrojó la toalla el Racing. Así recortó distancias Pablo Rodríguez justo antes de abandonar el césped. Ni David Gil ni Iza pudieron evitar lo inevitable.

La respuesta del Cádiz CF fue con un doble intento de Sobrino que se topó con Ezkieta, primero, y con su compañero Chris Ramos, después. Ahí empezaron a llegar las sustituciones visitantes.

Karrikaburu y Aldasoro se quedaron cerca del segundo. Si no llegó fue por Iza. Pero acabó llegando cuando el ariete vasco mandó a la red un centro de Vencedor tras un testarazo. Karrikaburu hizo el 2-3 y quedaban algo más de diez minutos. A sufrir.

Y fue cuando llegó la polémica. Matos aprovechó una cesión defectuosa la zaga racinguista para convertirse en Ontiveros y hacer el 2-4. La sorpresa fue que Moreno Aragón lo impidió... ¡porque había pitado una falta anterior sobre Chris Ramos!

El cuarto gol pudo llegar y en los ocho minutos de añadido el equipo supo jugar con el crono gracias a su oficio. Ya puede pasar el siguiente. El vendaval amarillo ya tiene próximo reto: Castellón.

