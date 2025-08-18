Suscríbete a
ABC Premium

Leganés - Cádiz

El plan semanal del Cádiz CF antes de visitar al Leganés

LALIGA HYPERMOTION. 2ª JORNADA

Los pupilos de Gaizka Garitano no tienen descanso porque el viernes por la noche juegan en Butarque

Cuándo y dónde se juega el Leganés - Cádiz

Entradas a 20 euros para lo abonados del Cádiz CF en Leganés: cómo y cuándo comprarlas

Suso en un entrenamiento del Cádiz CF.
Suso en un entrenamiento del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cádiz CF no descansará esta semana porque la próxima cita liguera, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, tendrá lugar este viernes a las 21.30 horas ante el recién descendido Leganés, equipo entrenado por el extécnico cadista Paco López.

Después de ganar por la mínima al Mirandés en el estreno gracias a un gol del delantero Álvaro García Pascual a los 20 minutos (1-0), Gaizka Garitano ha organizado la semana sin descanso debido a la cercanía de la próxima y exigente cita liguera en territorio pepinero.

Si este lunes tocaba sesión matinal en la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) desde las 10.00 horas, la misma dinámica continuará martes, miércoles y jueves, ya con temperaturas más livianas.

Después llegará el viaje a Madrid para jugar el viernes a las 21.30 horas en Butarque ante el Leganés. Y horas después del encuentro, el sábado a las 10.00 horas, el Cádiz CF llevará a cabo su última sesión de la semana porque el domingo, esta vez sí, tocará descansar.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app