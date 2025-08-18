El plan semanal del Cádiz CF antes de visitar al Leganés

El Cádiz CF no descansará esta semana porque la próxima cita liguera, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, tendrá lugar este viernes a las 21.30 horas ante el recién descendido Leganés, equipo entrenado por el extécnico cadista Paco López.

Después de ganar por la mínima al Mirandés en el estreno gracias a un gol del delantero Álvaro García Pascual a los 20 minutos (1-0), Gaizka Garitano ha organizado la semana sin descanso debido a la cercanía de la próxima y exigente cita liguera en territorio pepinero.

Si este lunes tocaba sesión matinal en la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) desde las 10.00 horas, la misma dinámica continuará martes, miércoles y jueves, ya con temperaturas más livianas.

A por una 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙣𝙖 de competición



Después llegará el viaje a Madrid para jugar el viernes a las 21.30 horas en Butarque ante el Leganés. Y horas después del encuentro, el sábado a las 10.00 horas, el Cádiz CF llevará a cabo su última sesión de la semana porque el domingo, esta vez sí, tocará descansar.