Entradas a 20 euros para los abonados del Cádiz CF en Leganés: cómo y cuándo comprarlas

El cadismo arropará a su equipo en Leganés.

20 euros es el precio que tendrá que pagar cada abonado del Cádiz CF para ver a su equipo en Butarque ante el Leganésel próximo viernes a las 21.30 horas.

Será la primera salida de la temporada para el Cádiz CF y llegará en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, con el recién descendido Leganés como adversario. Un oponente que se encuentra entrenado por Paco López, quien fuese entrenador del Cádiz CF la temporada pasada.

Este precio único está destinado a los abonados del Cádiz CF gracias al acuerdo sellado entre varios clubes de LaLiga para que los seguidores visitantes puedan ver en directo y a un precio módico los encuentros de su equipo a domicilio.

El Cádiz CF se estrenó con victoria en LaLiga Hypermotion. PACO MARTÍN

Fórmulas de compra

La venta se realizará exclusivamente para los abonados del Cádiz CF en la Oficina de Atención al Socio o por vía telefónica en las siguientes fechas y horarios:

- Lunes 18 y martes 19 de agosto: de 9.00 a 15.00 horas.

- Miércoles 20 de agosto: de 9.00 a 14.00 horas.

Para cualquier consulta o gestión relacionada con la adquisición de localidades, los socios pueden ponerse en contacto con el club a través del siguiente número de teléfono: 956 00 00 11.

En resumidas cuentas, y tras empezar con victoria en el estreno ante el Mirandés (1-0), el Cádiz CF se verá arropado en Butarque por sus seguidores, esos que nunca fallan. Madrid será de nuevo el escenario de un viaje cadista. Allí estarán presentes los cadistas que viven por la zona y los que se desplazarán desde tierras gaditanas y otros puntos.