La senda victoriosa pasa por ‘Euscadiz’

Toca sumar . No queda otra. El Cádiz CF está viviendo su ‘Tourmalet’ particular en este arranque de la segunda vuelta con un calendario muy complicado, no solo para los de Álvaro Cervera, sino para cualquier equipo que pretenda lograr la permanencia en Primera.

Tras Sevilla y Atlético de Madrid , llega la Real Sociedad. El equipo de Imanol Alguacil es otra de las cumbres que afronta el Cádiz tras el ecuador de la competición. El colchón de puntos alcanzado previamente continúa siendo importante, aunque si el casillero no crece, lo de abajo se pondrán a rueda, siguiendo con el símil ciclista.

Bien es cierto que las sensaciones, tras caer ante el líder, fueron buenas. El equipo cadista luchó contra todas las adversidades posibles en Carranza, incluida la arbitral , y la cara no fue la misma que tras la derrota en el Sánchez Pizjuán.

A esa mejoría se agarra el Cádiz para convertirla en puntos en su visita al Reale Arena (Anoeta) de San Sebastián.

Sólo falta la Real

Las visitas cadistas esta campaña al País Vasco han sido muy satisfactorias. Allí ganaron al Athletic Club de forma heróica , con nueve jugadores sobre el césped de San Mamés. Jornadas más tarde, los de Cervera se coronaban como el mejor visitante de las últimas campañas con un solvente triunfo en Ipurua ante el Eibar.

Así pues, la visita al coliseo guipuzcoano puede servir para completar el triplete vasco del Cádiz a domicilio .

Otra curiosidad es que de los cuatro equipos vascos de LaLiga Santander, la Real Sociedad es el único al que no ha podido ganar aún. Hay que recordar que también venció en Carranza al Alavés .

Lo cierto es que la Real Sociedad no es el mejor rival para volver a sumar, que debe ser el objetivo inicial del Cádiz, aunque luego el partido pueda abrir la esperanza a la victoria. En su visita al coliseo cadista , los de Imanol dejaron una impronta difícil de mejorar. Fueron muy superiores al equipo de Cervera, que venía precisamente de caer por primera vez como visitante en el Wanda.

Salvi, Saponjic y Pacha Espino. EFE

Ahora las cosas parecen haber cambiado para los dos equipos. Los donostiarras salieron líderes de Carranza y ahora son sextos, mucho más descolgado de la lucha por el título.

Pero sigue siendo un rival con mucha calidad y poder goleador , por lo que, como suele decir Cervera, hay que intentar no encajar pronto para tener opciones de puntuar.

Además de la buena imagen mostrada contra el líder, el Cádiz tiene en estado de gracia a su pichichi Negredo . El Tiburón logró su primer doblete en la pasada jornada y ya cuenta con más compañía arriba para crear más peligro.

Con la incorporación de Saponjic , el equipo de Cervera gana en potencial aéreo y también en alternativas de juego si el partido se pone difícil .

Pero quizás, la incorporación que más entusiasma al técnico cadista es Rubén Sobrino . El delantero cedido por el Valencia entra en su primera convocatoria y su polivalencia le puede servir para actuar incluso en banda.

Por tanto, este Cádiz tiene ahora más armas para hacer daño a la Real Sociedad que en la primera vuelta.

Un once con alternativas

En todo caso, parece complicado que alguno de los dos refuerzos pueda entrar de inicio en Anoeta.

Cervera también recupera a ‘Pacha’ Espino . El uruguayo es pieza básica en el once, aunque no sería de extrañar que comenzara el partido en el banquillo, habida cuenta de que no tiene aún el ritmo de competición necesario. Ya ocurrió con Choco Lozano y Salvi cuando regresaron tras pasar el Covid-19.

Pese a los cuatro goles encajados, no sería de extrañar que el técnico cadista optara por mantener el mismo once que se midió al Atlético de Madrid.

Álvaro Negredo marca el 1-1 ante el Atlético de Madrid. EFE

De esta forma, Conan Ledesma seguirá bajo palos, con una línea defensiva que puede estar compuesta por Iza y Jairo en las bandas, con Marcos Mauro y Cala en el eje.

En la medular, todo hace indicar que Cervera seguirá contando con Jonsson y Fali , mientras que las bandas a priori serán para Salvi y Perea.

Arriba, Álvaro Negredo y Choco Lozano parecen ahora mismo indiscutibles, aunque el Cádiz haya aprovechado el mercado invernal para reforzar la vanguardia con Rubén Sobrino e Ivan Saponjic. No sería de extrañar que el ex del Valencia tuviera sus primeros minutos hoy ante la Real Sociedad.

Todas las armas serán necesarias para no regresar de vacío en su nueva visita a ‘Euscadiz’ .