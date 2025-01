Demasiados elementos en contra ante el líder (2-4)

Demasiados elementos en contra y no sólo el líder, un equipo que venció en Carranza al facilitarle las cosas la interpretación de un árbitro que fue al VAR cuando nunca tuvo que ir en una jugada con la que el Cádiz pudo irse al descanso empatando y no con un marcador desfavorable que le impidió arañar una machada a la que, eso sí, volvió a acercarse.

Buena imagen del once de Cervera, que si bien leyó muy bien el encuentro tras el 1-3, pudo errar en el diagnóstico final con un triple cambio cuando mejor estaban los suyos, que acabaron muertos de cansancio en la orilla de un campo donde sudaron a base de bien ante un Atlético en clara dinámica campeona. Por cierto, un once colchonero que si se echa atrás frante a un humilde Cádiz CF habrá que ver qué no hará ante rivales de mayor enjundia y con los que se tope en Champions...

Tenía claro Cervera quién sería el lateral zurdo en el tercer partido que ha de suplir a Espino y ese era Jairo, el que a su juicio más seguridad le daba de cara a recibir a un Atlético que busca más dañar por el centro que por las bandas. No fue la única novedad del once amarillo respecto al repaso que sufrió hace una semana en el Pizjuán. Y es que la falta de intensidad en determinados momentos ante el Sevilla de Alcalá le pasó factura y volvió al banquillo por Marcos Mauro, que tras estar un tiempo lesionado regresaba a los planes de su entrenador dentro de un once tan previsible como inferior en comparación de un Atlético que salía con todo lo que tenía .

Cervera y su 'alter ego', el Cholo, volvían a verse las caras después del correctivo del encuentro de ida en el Wanda pero con la fe renovada de un Cádiz CF que soñó durante toda la semanana con completar un 'hat trick' ante el otro grande que le faltaba.

Respetar no es lo mismo que temer y quizás por eso fue el Cádiz CF el primero en llamar a la puerta de Oblak, que regresaba a la misma portería que ya conoció en su primer año como colchonero y que vino a disputar un Carranza. El meta esloveno no atajaba un disparo sencillo de Perea que acababa en córner en el primer minuto de un partido no apto para sordos, pues no eran pocos los gritos que se escuchaban sobre el campo de uno y otro bando. La razón de ello era bien clara y bastaba para comprenderlo observar quién se encontraba en uno de los banquillos. ¡Qué manera de chillar sin cesar, oíste!

No tardó el Atlético en hacerse con el poder y tras un cuarto de hora ya dispuso de dos claras, pero ni Luis Suárez, bien tapado dentro del área, ni Saúl desde la frontal acertaron entre los tres palos de un Cádiz CF que ya se consideraba avisado.

No andaba el choque muy del gusto de Cervera puesto que el líder tocaba sin problemas y avanzaba con el balón controlado con espacios y con cierta claridad no impedida por la muralla amarilla, que no lo estaba siendo tanto. Sin embargo, y después de unos minutos sometidos, la sensación era que el Cádiz CF crecía a medida que pasaban los minutos sin que nada pasase. Pero claro, cuando en frente se tiene a uno de los mejores matadores del mundo pasa lo que pasó en el minuto 27 y tras un derribo de Marcos Mauro a Joao Felix que materializó de libre directo Luis Suárez, que aprovechó tan ricamente el palo que le regaló Conan .

Tocaba remar contracorriente, algo que no se le da especialmen

negredo puso las tablas. f. j.

te bien al Cádiz CF de Cervera, que buscaba un nuevo libro que aún no ha escrito. Ese que versa sobre las remontadas en Primera. Y la verdad es que fue una lástima el tanto porque llegó cuando mejor estaba asentado al guión de su entrenador el Cádiz CF.

Fuera por la justicia o no, el caso es que quiso el destino premiar al trabajo del Cádiz CF , que empataba tras una buena acción de Salvi, que conectaba con Negredo para que el madrileño, tras aprovecharse de un rechace que se le quedó pintaparado, para con su zurda de oro poner el balón lejos del alcance de Oblak.

Todo parecía encarrilado a las tablas al descanso hasta que a un minuto del descanso llegó un saque de esquina botado por Lemar que tocaba Saúl para mandar el balón por encima de un Ledesma que volvió a poder hacer algo más. Auténtico jarro de agua fría que cerca estuvo de ser templado de no ir el árbitro a revisar al VAR unas manos de Koke dentro del área que cortaba un pase claro pero legales a ojos del árbitro al considerar que fueron involuntarias al estar apoyadas en el suelo. Normal que muchos árbitros no hayan sido futbolistas antes de coger el silbato...

Manos anuladas dentro del área

Se quedaba así el Cádiz CF a un paso (burocrático) del empate en el descuento tras invalidar un penalti pitado en primera instancia y abortado por las cámaras y la forma de entender el fútbol del que es -dicen- uno de los mejores colegiados de la categoría. Gil (como un expredidente atlético) Manzano (como otro exentrenador atlético). Curiosidades.

No pudo empezar peor el segundo tiempo para los intereses amarillos, que veían como Marcos Mauro cometía un penalti absurdo sobre Lemar cuando el balón ya se iba por línea de fondo. Desde los once metros, letal, Luis Suárez engañaba a Ledesma y sentenciaba el choque .

Complicado reponerse ante un líder en clara dinámica campeona y que para colmo se apoyaba con dos goles marcados en la última jugada del primer tiempo y en la primera de la reanudación.

Vendía cara la piel el Cádiz CF y Cervera sentaba a Iza para meter a Garrido y colocar al multiusos Fali como lateral y lo primero que hizo desde esa demarcación fue enviar al larguero un centro chut que casi sorprende a Oblak.

Acortaba distancias casi a la desesperada el Cadiz por mediación de Negredo, quién si no, a falta de veinte para el final al tiempo que Cervera sentaba a Lozano por el debutante Saponjicm qie por poco se estrena por la puerta grande.

Inesperadamente, y gracias al cambio de método de Cervera, cambió la dinámica del juego cuando peor se leía el resultado para el Cadiz, que encerraba al líder gracias a su fútbol directo, con ese que estuvo cerca de empatar primero con un cabezazo de Negredo tras centro de Fali que fue a las manos de Oblak y, segundo, con una acción en la que Negredo, de cabeza, servía a Saponjic que casi el serbio convierte en el empate de no ser por la intervención bajo palos de su ex compañero Oblak.

Seguía el Cádiz mandando sobre el campo y persiguiendo un empate que estaba mereciendo antes de que Cervera agotase los cambios con uno triple cuando mejor estaban los suyos, a esos mismos que les cambió el paso en el peor momento. Y fue eso precisamente, esa nueva adaptación a las modificaciones lo que aprovechó el Atletico para respirar y volver a sentenciar. Correa robaba la cartera en una indecisión de la recién remodelada retaguardia cadista, para meterse hasta la cocina y asistir a Koke que remataba a placer un 2-4 tan rotundo como injusto.