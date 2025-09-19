Garitano no sabe si podrá contar con Ontiveros y De la Rosa en el Málaga - Cádiz

Gaizka Garitano no puede contar en La Rosaleda con Fali. El Cádiz CF ya había anunciado la lesión del central valenciano horas antes de la comparecencia del entrenador vasco en la previa del Málaga - Cádiz.

El 'Titán' ha pasado por el quirófano para someterse a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas. Una nueva lesión de menisco en la pretemporada deja a Fali en el dique seco y «pendiente de evolución». Desde el club gaditano no daban una fecha de baja del zaguero, pero ha sido el entrenador del Cádiz CF el que ha apuntado los plazos aproximados.

«Fali tuvo una lesión y lo han tenido que operar. Estará por lo menos cinco semanas de baja», aseguraba Gaizka Garitano, que se quedará más jornadas sin el veterano central valenciano.

¿Vuelta a casa?

Sin sancionados en sus filas, las dudas se centran ahora en la participación de Ontiveros y De la Rosa. «Podemos recuperarlos para este encuentro, pero no está claro», señalaba el entrenador del Cádiz CF.

El malagueño Ontiveros, que volvería a su antiguo estadio, ya fue clave en el encuentro de la pasada temporada ante el Málaga en Cádiz, marcando los dos goles del equipo gaditano. En La Rosaleda, en cambio, no estuvo a su mejor nivel.

Ontiveros ha entrenado este viernes con un vendaje en su rodilla y no juega desde que el Cádiz CF empatara en Butarque, encuentro en el que el futbolista malagueño fue suplente, aunque fue importante en el empate conseguido por Brian Ocampo. Hasta la fecha, y tras un verano de recuperación tras acabar tocado la temporada pasada, únicamente ha sido titular en el estreno ante el Mirandés, disputando poco más de una hora de encuentro.

Por su parte, el onubense De la Rosa fue titular en las tres primeras citas de la temporada y únicamente ante el Mirandés disputó el encuentro completo. Se encuentra entre algodones desde la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.