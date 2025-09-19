El Cádiz CF se queda sin Fali por un tiempo indeterminado

Fali va a estar sin jugar un periodo considerable de tiempo. Así lo ha confirmado oficialmente el Cádiz CF este viernes, asegurando a través de sus medios oficiales que Fali había sido sometido este jueves «a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas en el hospital López Cano».

El central valenciano sufrió una lesión durante la pretemporada de la que logró recuperarse, sufriendo días atrás una nueva lesión de menisco, lo que le ha obligado a trabajar al margen del grupo durante las últimas semanas. Así lo confirma el club gaditano.

Ahora la pregunta es saber cuándo volverá y la realidad es que no será pronto. «Tras diferentes valoraciones, se tomó la decisión de pasar por el quirófano para su dolencia de menisco de la que ha salido de manera satisfactoria. Con esta intervención, el cuerpo médico confía en que el jugador pueda lograr la continuidad en los terrenos de juego que no ha sido posible en las últimas campañas. El plazo de recuperación queda pendiente de evolución», afirma.

Sin un tiempo marcado para la vuelta de Fali, Gaizka Garitano se queda con cuatro centrales en su plantilla: Bojan Kovacevic, Iker Recio, Pelayo Fernández y Jorge Moreno. A ellos podría unirse puntualmente algún canterano como Samu Almagro, quien ya estuvo en la pretemporada con el primer equipo. Así es porque Luis Hernández, que padecía una importante lesión, tuvo que colgar las botas aunque todavía le quedaba un año de contrato. Eso sí, el defensa madrileño llevaba mucho tiempo en el dique seco.

Con contrato hasta 2028

Fali, que tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2028 tras su última renovación en el mes de diciembre de 2024, cuenta actualmente con 32 años de edad y está en el equipo gaditano desde mayo de 2019. Primero cedido por el Nástic y después siendo propiedad del Cádiz CF.

El 'Titán' se convirtió en santo y seña para el cadismo durante sus primeras temporadas, convirtiéndose en un baluarte en el ascenso a Primera y durante los primeros años de la última etapa del Cádiz CF en la máxima categoría del balompié nacional.

Futbolista carismático que logró ganarse el reconocimiento de la afición del Cádiz CF, durante las últimas temporadas no ha estado al nivel esperado por diferentes circunstancias. El curso pasado, sin ir más lejos, las lesiones y su bajo rendimiento jugaron en su contra.

Aunque sonó el pasado mercado como posible salida, tanto el club como el jugador se encargaron de negar su marcha. Fali dejó claro que quería cambiar la dinámica de los últimos tiempos. «El gitano tiene que reventar Cádiz la próxima temporada. Me quedan aún tres años en el Cádiz CF y quiero dejar al equipo en Primera», señalaba este verano en 'Radio Esport Valencia'.

Fali durante un encuentro con el Cádiz CF la temporada pasada. ANTONIO VÁZQUEZ

Y añadía: «Tengo una espina clavada en el pecho porque he estado a un nivel lamentable. Le debo mucho a la afición del Cádiz CF y tengo ganas de empezar ya».

Tendrá que pasar el tiempo para que pueda cumplir su objetivo. De momento le queda un tiempo considerable de recuperación. Fali es baja y todavía no se sabe cuándo volverá a defender al Cádiz CF sobre el rectángulo de juego.