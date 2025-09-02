Luis Hernández cuelga las botas en el Cádiz CF

Luis Hernández ya es pasado en el Cádiz CF. El futbolista madrileño cuelga definitivamente las botas a los 36 años de edad y después de toda una vida dedicado al fútbol.

«Hemos intentado que el futbolista se recupere de la rodilla, pero ha sido imposible.Él ha decidido rescindir el contrato y lo ha intentado hasta última hora. Nos quedamos con todo lo bueno que ha dado», señalaban Manuel Vizcaíno y Juan Cala este martes en la rueda de prensa de balance sobre el mercado.

El 14 de enero de 2024, hace ya más de un año y medio, Luis Hernández defendió por última vez la camiseta amarilla. El Cádiz CF recibía al Valencia con Sergio González con pie y medio fuera del banquillo, y el resultado final fue de un dolor incalculable para la afición cadista. Y fue aquel día cuando el central madrileño debió darse cuenta de que necesitaba parar para recuperar una maltrecha rodilla que ya le venía dando severos problemas. De hecho, aquella misma temporada ya había estado fuera durante varios meses hasta teóricamente estar disponible a comienzos de enero. Nada de eso sucedió.

El futbolista, que había tenido problemas en la rodilla en la pretemporada de la 2023/2024, comenzó siendo un fijo para Sergio González, tal y como venía siendo desde que aterrizara en el Cádiz CF. Pero tuvo que parar tras jugar 90 minutos ante el Rayo Vallecano. Reapareció en el mes de enero en Granada, repitió ante el Valencia, y hasta ahí. Decidió pasar por quirófano, fue operado por el doctor Mikel Sánchez en Vitoria e inició un proceso de recuperación del que no se ha vuelto a recuperar.

Luis Hernández durante su etapa en el Cádiz CF. EFE

Y no es porque no lo haya intentado. «Luis Hernández ha entrenado unos días, otros no. Cuando tienes una lesión de rodilla y estás mejorando comienzas a tener molestias en otros sitios. Luis es un activo nuestro, está en la última fase de la recuperación. Contamos con él y es un jugador top en muchas cosas. Lo que necesitamos es que esté bien y darle su tiempo». Eran las palabras de Gaizka Garitano en la previa del duelo contra el Zaragoza la temporada pasada.

De hecho el curso pasado, y tras la salida de Antonio Cristian Glauder, el Cádiz CF ya dio ficha a Luis Hernández en LaLiga. Aparecía con el dorsal 12, pero el defensa madrileño nunca volvió a jugar en la competición.

El adiós de otros veteranos

Ahora dice adiós de manera definitiva y lo hace para colgar las botas. Justo cuando Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Sobrino también se marchan del Cádiz CF. Sobre ellos han indicado desde el Cádiz CF: «Aprovecho para mandar un mensaje a Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Sobrino. Gonzalo dio seis meses gloriosos y luego la cabeza de cada uno es como es y su rendimiento ha ido en declive. El año pasado tuvo ofertas para salir cedido y el club decidió que no. Rubén Alcaraz es la definición de garra, vergüenza y pundonor. Asimismo, Sobrino es el paradigma de la profesionalidad».

También se fue Chris Ramos para probar fortuna en Brasil. «Queremos que el jugador triunfe allí porque la opción de compra es importante para nosotros. Si no lo hace volverá al Cádiz CF, pero no lo creo porque lo va a hacer bien. Las cifras del traspaso no van a superar los cinco millones de euros», señalaban.