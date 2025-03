Cádiz - Eibar: Ganar para que el curso no se haga eterno (Previa)

¿Y ahora qué se puede hacer? Es la pregunta que el cadismo se hace desde la última derrota ante el Tenerife de Álvaro Cervera. Y es que ganar en el Heliodoro Rodríguez López hubiese dejado la zona de 'play off' de ascenso a cuatro puntos, pero no fue así y la desilusión se apoderó de los aficionados del Cádiz CF. Bueno, más que desilusión, la confirmación de ver que este equipo está para lo que está, salvo que se demuestre lo contrario. Y eso cada vez es más difícil porque el cronómetro juega en contra. La sexta plaza está a diez puntos.

El Cádiz CF, al igual que el Eibar, está en zona de nadie. La noticia es positiva si se tiene en cuenta la decepcionante primera vuelta del equipo gaditano, pero también negativa porque los amarillos estaban llamados a luchar por volver a Primera. Es lo mínimo que se podía pedir después de cuatro años consecutivos en la elite.

Aunque conviene no relajarse porque ya se ha visto más de una vez que la falta de tensión juega muy malas pasadas (que se lo digan al Cádiz CF en esta misma categoría), lo cierto y verdad es que la permanencia está a un paso. Tremendamente mal tiene que hacerlo el equipo de Gaizka Garitano para bajar de categoría, sobre todo cuando está a seis puntos de alcanzar los famosos 50 y tiene ocho de renta sobre el Eldense.

Aspirar a algo más se antoja complicado, pero hasta el final hay que luchar. Para ello hay que ganarlo todo o casi todo y esperar que los de arriba también fallen (y eso no ha pasado este fin de semana en líneas generales). Para eso hay que ganar este lunes a las 20.30 horas a un Eibar recuperado desde la llegada de Beñat San José, su nuevo técnico, con el que no conoce la derrota.

Un adversario que sigue una línea muy similar a la del Cádiz CF, con los mismos puntos (44). Igualado con el Cádiz CF, también sabe lo que es estar no hace mucho tiempo en Primera (la última vez que ambos se vieron las caras fue en la máxima categoría, con victoria cadista y penalti fallado por el guardameta Dmitrovic en marzo de 2021) y es un claro ejemplo para ver que si no se sube nada más bajar, luego todo se complica.

Un duelo muy parejo, al menos a priori, entre dos escuadras que saben que este lunes se pone mucha ilusión en juego.

Gaizka hizo historia en Ipurua

Garitano, que lo ha sido todo en Ipurua, recibe a 'su' equipo. Algo así como le pasó a Álvaro Cervera la pasada jornada con el Cádiz CF. Y no es una exageración porque Gaizka ha defendido el escudo armero desde el césped y en el banquillo. Como protagonista con el balón pudo subir a Primera el año del histórico ascenso del Cádiz CF en Chapín. Eso no sucedió, pero el futuro tenía algo muy bonito preparado para él.

Con Gaizka Garitano subió el Eibar a Segunda y también a Primera. Fue la primera vez que el equipo vasco, un histórico de la categoría de plata (como diría el difunto Ruiz de Lopera), se plantaba en Primera. Y ese primer año en la gloria también lo dirigió el actual entrenador del Cádiz CF.

Años después volvió y se quedó con la miel en los labios de repetir la gesta. Tenerlo tan cerca y no conseguirlo supuso un varapalo enorme. Aun así, Gaizka en Eibar siempre será Gaizka. La proeza que consiguió siempre quedará marcada en la historia.

Allí está ahora Beñat San José, un técnico donostiarra al que el Eibar ha dado la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional español, tras una etapa en Bélgica con el Eupen. Por ahora está cumpliendo con creces el sustituto de Joseba Etxeberría, pues no conoce la derrota y ha reactivado los ánimos de un equipo tocado debido a su irregular temporada.

Cambios en el once

Con estos ingredientes, y teniendo en cuenta el 1-0 de la primera vuelta en Ipurua, el Cádiz CF afronta la cita casi sin bajas. Salvo novedad de última hora, la única obligatoria es la de Luis Hernández, inédito esta temporada y con ficha desde el mes de enero.

Está disponible el guardameta David Gil, que salió tocado del Heliodoro Rodríguez López. También están totalmente operativos Brian Ocampo y De la Rosa. Sin olvidar a Fede San Emeterio, tras cumplir su sanción federativa en Tenerife, y Bojan Kovacevic, ya de vuelta después de jugar un par de encuentros con Serbia Sub 21.

Con mucho para elegir, claro queda que Gaizka Garitano hará cambios. Uno seguro será el de Kovacevic por el debutante Iker Recio. Este último cumplió en Tenerife, pero el joven central serbio es indiscutible hoy en día junto a Víctor Chust.

Con David Gil bajo palos, no se descarta que Iza vuelva al lateral derecho en detrimento de Zaldua. Por la izquierda es habitual Mario Climent, con Matos apretando por entrar.

Otro indiscutible en el once del Cádiz CF es Moussa Diakité, aunque no queda tan claro quién es su pareja en la sala de máquinas. Rubén Alcaraz no está tan fino y la puerta se abre para jugadores como Fede San Emeterio o Álex.

En labores ofensivas se ha ganado una oportunidad Melendo, que de entrar enviaría a Ontiveros a la banda izquierda. El futbolista malagueño no está en su mejor momento de la temporada, pero es que mantener ese nivel era prácticamente imposible. Él solito mantuvo al Cádiz CF durante muchas jornadas.

En la derecha es habitual Sobrino, mientras que arriba Chris Ramos ha demostrado tener ese gol (con sus más y sus menos de cara a puerta) que Carlos Fernández no tiene.

Muchas más bajas tiene un Eibar en el que la gran incógnita es la presencia de Arnau Comas, duda con un golpe en el hombro. El defensa gerundense llegó al Eibar en el mercado invernal y se ha convertido en uno de los baluartes del nuevo entrenador del equipo armeros. Titular en los últimos cuatro encuentros, el Eibar no conoce la derrota con el zaguero formado en La Masía y curtido en el Basilea.

No están disponibles Chema, Iván Gil, Troncho, Merquelanz y el recién operado Ander Madariaga.

La Previa del Cádiz - Eibar LaLiga Hypermotion. 33ª jornada Cádiz CF: David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz o Álex - Sobrino, Melendo, Ontiveros - y Chris Ramos.

David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz o Álex - Sobrino, Melendo, Ontiveros - y Chris Ramos. Eibar: Magunagoitia - Cubero, Arbilla, Arnau Comas o Arambarri, Arrillaga - Corpas, Nolaskoain, Matheus, Alkain - Pascual y Jon Bautista.

Magunagoitia - Cubero, Arbilla, Arnau Comas o Arambarri, Arrillaga - Corpas, Nolaskoain, Matheus, Alkain - Pascual y Jon Bautista. Hora: 20.30 (LaLiga TV Hypermotion).

20.30 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Lax Franco, del comité murciano, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo López Toca, del comité cántabro.

Lax Franco, del comité murciano, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo López Toca, del comité cántabro. Estadio: Antiguo Carranza.

Una final si se trata de mantenerse ilusionado en LaLiga Hypermotion. De no sumar los tres puntos, la competición puede convertirse en un tostón para el aficionado. Aunque visto lo visto, mejor que sea un tostón a tener que sufrir lo inesperado y que todo sea un suplicio.