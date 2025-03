Zaldua: «Estoy dispuesto a seguir en el Cádiz CF si cuentan conmigo»

Tres temporadas lleva Joseba Zaldua Bengoechea en el Cádiz CF, un tiempo lleno de obstáculos en el que el lateral derecho donostiarra no ha podido hacerse fuerte en esa demarcación.

Las lesiones han marcado su estancia en La Tacita de Plata, casi siempre a la sombra de Iza. Ahora, eso sí, se ha ganado la confianza de Gaizka Garitano y acumula tres titularidades consecutivas.

El defensa vasco fue protagonista esta semana en los micrófonos de COPE Cádiz y demostró que el colectivo está por encima de todo. Así afronta un próximo encuentro del que aseguró estar «con ganas de jugar ante el Eibar para quitarnos el mal sabor de boca de la pasada jornada».

Zaldua asume que en el Heliodoro Rodríguez López no estuvieron a la altura y perdieron una oportunidad de oro para acercarse a los puestos altos de la clasificación, de los que tan alejados han estado durante la temporada. «No creo que saliéramos con falta de actitud al encuentro. Creo que a veces no entramos bien en el césped y las sensaciones no son las que uno desea. Al final te contagias y no leímos bien el partido en la primera parte. Lo mejor fue el resultado, irnos con el 1-0 y con vida», comenzó señalando.

Al tiempo que afirmó: «Salimos con las ideas más claras en la segunda mitad, conseguimos empatar y tuvimos ocasiones para adelantarnos. Al final, en una jugada un poco aislada, metieron el segundo y se puso todo muy complicado».

A fin de cuentas, Zaldua reiteró: «En Segunda hay que estar muy concentrados los 90 minutos, cometer muy pocos errores. La mayoría de los encuentros se deciden a balón parado y cuando te pones por delante en el marcador, todo es más fácil».

«Era un partido para el empate, pero esta vez no nos salió bien. Hay que aprender de los errores y de las cosas que no salieron bien», continuó.

Y el lateral derecho del Cádiz CF terminó asegurando: «Ganando en Tenerife estaríamos a cuatro puntos del 'play off' de ascenso y metiendo un poco de miedo a los rivales. Ahora está complicado, pero tenemos que centrarnos en el día a día. En estos diez partidos hay que ir partido a partido, como si fuese el último». Porque «al ver esos resultados se palpaba la posibilidad, pero durante el partido queda eso en un segundo plano».

«Hemos mejorado con Gaizka»

«Al cien por cien somos un equipo muy complicado de batir. Si no lo hacemos nos puede pasar lo de la pasada jornada», dejó claro Joseba Zaldua.

El exjugador de la Real Sociedad aseguró: «El objetivo al principio de la temporada era ascender porque veníamos de Primera y con una buena parte de la plantilla. La primera parte de la temporada no fue la mejor, pero hemos mejorado con Gaizka. Ahora si no ganamos muchos partidos, llegar al 'play off' de ascenso será complicado. Venimos con una losa importante encima. Sabemos que es muy complicado».

Y es que Segunda es una categoría muy difícil, tal y como Zaldua puntualizó: «Es el primer año que piso Segunda, que es muy diferente a Primera. Nos costó mucho ese cambio. Ahora es momento de unirnos todos, ser una piña e ir partido a partido. Así se consiguen los resultados».

Al menos el Cádiz CF ha enderezado el rumbo con el cambio de entrenador. «Con Paco López nos pillaban muchas contras y recibíamos muchos goles. No terminábamos de coger lo que nos estaba diciendo y entras en la dinámica de no ganar y que nada te salga bien. De ahí es complicado salir. Con la llegada de Gaizka Garitano hemos crecido y mejorado en labores defensivas todo el equipo», detalló el futbolista donostiarra.

Joseba Zaldua durante el Cádiz - Granada. ANTONIO VÁZQUEZ

Él asume que le toca seguir trabajando. Por eso admitió: «Los jugadores tenemos que respetar las decisiones del entrenador. Cuando tienes la oportunidad lo tienes que hacer bien. Cuando no te toca no jugar es el momento de trabajar y mejor en la sombra. Como profesional no se negocia el trabajo y el sacrificio».

«Es fútbol y se dan las circunstancias. Cuando llegué empecé de titular y no ganamos los primeros seis partidos. Luego llegó una lesión grave. Son cosas del fútbol. Habrá momentos que te toca jugar mal y otros menos», señaló. Y aclaró el guipuzcoano: «Hay muy buen rollo con todos, también con Iza. No hay que llevárselo a lo personal. La competencia sirve para mejorar», aseveró.

Y se quedó con lo positivo de su trayectoria deportiva: «He podido disfrutar de muy buenos años en la Real Sociedad, ganando la Copa del Rey y disputando la Europa League cada temporada».

El futuro del donostiarra

Joseba Zaldua firmó por tres temporadas y será el 30 de junio cuando acabe su vinculación con el Cádiz CF. «No hemos hablado nada de la renovación. yo estoy muy contento y agradecido al Cádiz CF, a la ciudad y al presidente. Siempre me han tratado muy bien y me han puesto facilidades. Cuando me rompí la rodilla me fui a San Sebastián a recuperarme. Estoy dispuesto a seguir si cuentan conmigo. Y no me gustaría irme sin darlo todo para estar en Primera», señaló.

Asimismo, Zaldua dejó claro que no se obceca con el futuro: «Vivo el presente y me dedico a entrenar. Cuando termine la temporada se tomará la decisión. Yo estaría encantado de continuar en el Cádiz CF. No pienso mucho en el futuro e intento vivir el día a día desde que he sido padre. Lo que tenga que venir, pues vendrá. Se trata de ser buena persona, humilde y agradecido».

Y ahí entiende que su actual entrenador tendrá algo que decir: «Gaizka Garitano también dará sus preferencias. Cuando toque se hablará y se tomará la decisión». Un entrenador con el que tiene sus diferencias, pero al que valora. «Tenemos nuestros piques sanos entre Athletic y Real Sociedad, pero me lleno bien con él. Los vascos somos más fríos y comedidos. Es un trato más de entrenador y jugadores, que más de amigo como con Sergio o Paco. Creo en eso, que es más justo entre entrenador y jugador», añadió.

Joseba Zaldua siempre lo da todo sobre el rectángulo de juego. ANTONIO VÁZQUEZ

Del mismo modo no dejó de reconocer que «estos dos años han sido duros para todos. Han sido un poco decepcionantes entre el descenso y esta temporada tan complicada. El fútbol a veces es muy complejo. Hay que aceptar la situación y la realidad. Entendemos la decepción de la afición porque nosotros también estamos decepcionados con nosotros mismos».

Duros para todos y más aún para los que no terminan de poner la guinda a su trabajo, como es el caso de Carlos Fernández, con quien ya coincidió en la Real Sociedad. «A Carlos Fernández le está faltando el gol. Se merece marcar porque es muy trabajador y tiene muchísima calidad. Es un jugador diferente, todo lo hace bien y no se ve porque no marca. Lógicamente tienes que pedir goles a un delantero. Está jodido y ese golito le daría confianza, le haría soltarse», admitió.

Por último, Zaldua aprovechó su presencia en los micrófonos de COPE Cádiz para alabar el trabajo de Javi Ontiveros, el líder de este Cádiz CF: «Es una temporada muy larga y es complicado estar todo el curso al nivel de Ontiveros. Tiene una calidad inmensa y es diferencial cuando está bien. Si está con la flechita para arriba nos beneficia».

Con tranquilidad, calma y sosiego se dio un poco más a conocer Zaldua, uno de los grandes desconocidos de este Cádiz CF.