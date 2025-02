Cádiz - Cartagena, en directo; minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Partido importante para un Cádiz que necesita seguir ganando para salir de la zona baja de la clasificación. Los amarillos quieren dar un paso más y para ello deben ganar a un Cartagena que es colista y no está en su mejor momento de la temporada.

Sigue todo lo que pase en el Cádiz - Cartagena con la previa, el encuentro y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Buenos días cadistas. Comenzamos con la previa del Cádiz vs Cartagena. Saludos de Rubén López