Álex Fernández: «Es un pequeño paso para hacer algo importante»

Es uno de los jugadores que finaliza contrato el próximo 30 de junio y son varias las ocasiones en las que el centrocampista ha sido llamado a terminar su ciclo en el Cádiz CF. Mientras tanto, el de Alcalá de Henares se dedica a aprovechar las oportunidades que le brindan y así lo hizo en la titularidad ante el FC Cartagena.Además del precioso segundo tanto, fruto de un golpeo brutal imparable para Pablo Cuñat, fue capaz de ofrecer criterio y sentido cuando el equipo era dueño de la posesión de balón.

Tras el encuentro, Álex Fernández atendió a los medios oficiales del club y reconocía que «estamos en una muy buena racha, el equipo no pierde. Otros tres puntos en casa, más que la victoria son las sensaciones y volver a conectar con la gente». Y se mostraba optimista y ambicioso con el futuro del equipo. «Estoy seguro de que es un pequeño paso para hacer algo importante».

Eso sí, Álex no esconde los errores y lo que penalizan las desconexiones del equipo. «En cuanto te desconectas un poco, dos penaltis. Habíamos hecho una primera parte espectacular, pero no podemos perdonar. En esta categoría no hay mucha diferencia entre el que va líder y el último, y cualquier partido es a vida o muerte», manifestaba.

🗣️ Álex Fernández: "Estamos en una muy buena racha"



✍️ Detalles en: https://t.co/JSm3wtxzSj



📺 Vídeo completo en: https://t.co/j3pgn2LvOk pic.twitter.com/b54JY1zWmD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 9, 2025

Por último, se mostraba en sintonía con el discurso puesto en liza por Juanjo Lorenzo y Juan Cala el pasado martes en la rueda de prensa de balance de mercado. «Somos conscientes de que teníamos que dar un paso adelante muchos futbolistas. Lo hemos dado, queremos aún más, pero esto refuerza al grupo y en lo individual. La competencia es sana y feroz, así que bienvenida sea«, finalizaba. Es el cuarto tanto de la temporada para un futbolista que no ha sido titular indiscutible y que ante el FC Cartagena ha vuelto a sonreír de cara a portería.

Más temas:

Cádiz CF